استمرار المساعدات السعودية لسكان غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية، وعبوات الحليب المخصص للأطفال وسط قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقام المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة بدوره المجتمعي والإنساني، بمتابعة وتنظيم عمليات توزيع المساعدات في القطاع على مخيمات النازحين، حيث شملت مخيمات مخصصة لإيواء مرضى السرطان، وذوي الإعاقة السمعية.

ويأتي ذلك تأكيدًا لموقف المملكة الثابت عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية، واستجابةً لأهم الاحتياجات الضرورية في ظل تفاقم أزمة سوء التغذية والمجاعة التي تضرب القطاع، إذ يُعد حليب الأطفال من أكثر المواد إلحاحًا لحماية الفئات الأشد تضررًا من تداعيات الأزمة الغذائية.