اتفاقية مقر بين المملكة والشرق الأوسط الأخضر



نيابةً عن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وقع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، والأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المهندس إبراهيم بن محمد التركي، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ويعكس توقيع الاتفاقية مساعي المملكة لتعزيز التعاون البناء مع المنظمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

