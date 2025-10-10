روبيو يحضر اجتماعا وزاريا غدا في باريس لمناقشة خطة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، اجتماعا وزاريا يوم غد الخميس في العاصمة الفرنسية باريس مع دول أوروبية وعربية لبحث اليوم التالي بعد حرب غزة .

ويهدف الاجتماع، الذي سيُعقد بالتوازي مع اللقاءات غير المباشرة بين إسرائيل و حماس في مصر بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، إلى مناقشة كيفية تنفيذ الخطة وتقييم الالتزامات الجماعية للدول تجاه العملية.

وفقًا لمذكرة أُرسلت إلى المندوبين، سيُعقد الاجتماع متابعةً لمؤتمرٍ عُقد في الأمم المتحدة حول "حل الدولتين"، ويهدف إلى الاتفاق على إجراءاتٍ مشتركة للمساهمة في الخطة الأمريكية بشأن غزة، ويشمل حل الدولتين قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وتشمل الدول المشاركة غدًا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وتركيا وكندا، وجاء في المذكرة أن مشاركة واشنطن ستعتمد على التقدم في المباحثات في مصر.

وبينما أكد مصدر دبلوماسي أوروبي على أهمية حضور الولايات المتحدة، شدد مصدر دبلوماسي إيطالي على أهمية دعم خطة ترامب، التي تُعتبر "الخيار الوحيد الممكن".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الولايات المتحدة وإسرائيل أطلعتا على خطط الاجتماع وإن جدول الأعمال سيشمل المساعدات الإنسانية لغزة وإعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية.

وتستضيف مصر في الوقت الحالي جولة من اللقاءات حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يهدف لوقف فوري لحرب غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتمهيد مسار تفاوضي لإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عامين كاملين، وراح ضحيته أكثر من 67 ألف شهيد.

المصدر : وكالات