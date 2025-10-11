زلزال قوي جديد يضرب الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال جديد بقوة 6.0 درجات قبالة ساحل جنوب الفلبين مساء اليوم السبت، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 59 كيلومترًا (37 ميلًا)، وعلى بُعد حوالي 10 كيلومترات من بلدة "كاغويت" في مقاطعة "سوريجاو ديل سور".

وصرح أرنيل بيسنجا، مسؤول الإطفاء أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال.

وقال بيسنجا "لم تكن مدة الزلزال طويلة، حوالي 30 ثانية فقط، ولكنه كان مفاجئًا وقويًا للغاية. سقطت أوانينا هنا في مركز الإطفاء في مطبخنا".

تجري سلطات الإنقاذ والإطفاء تقييمًا مشتركًا للأضرار.

أضاف بيسنجا "لا يمكننا تحديد حجم الأضرار حتى الآن، إن وُجدت، لأن الليل قد خيّم والظلام حالك هنا".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الزلزال، الذي هز "سوريجاو ديل سور" مساء اليوم، تابعًا للهزتين اللتين بلغت قوتهما 6.7 و7.4 درجات على التوالي، واللتين ضربتا بلدة "ماناي" في منطقة مينداناو قبل يوم، وأسفرتا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

جاءت سلسلة الزلازل بعد أيام قليلة من زلزال بقوة 6.9 درجات، أسفر عن مقتل 75 شخصًا وإصابة أكثر من 1200 آخرين في مقاطعة سيبو بوسط الفلبين، وفقًا لبيانات حكومية.

تُعد الزلازل حدثًا شبه يومي في الفلبين، الواقعة على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

أدى زلزال، بقوة 8 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة مينداناو عام 1976، إلى حدوث تسونامي أسفر عن مقتل أو فقدان 8 آلاف شخص، وهي الكارثة الطبيعية الأكثر فتكاً في الفلبين.