(عاجل) ترامب:السيسي زعيم قوي وأميركا مع "الأقوياء" (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من شرم الشيخ: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن الولايات المتحدة "ستكون دائما" مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واصفا الأخير بـ"الزعيم القوي". وخلال اجتماعه مع السيسي، في شرم الشيخ، ذكر ترامب أن "مصر لعبت دروا بالغ الأهمية في اتفاق السلام وإنهاء الحرب في غزة".

ترمب في لقاء مع الرئيس المصري بمدينة شرم الشيخ:



📍 أشكر الرئيس المصري على جهوده لدعم السلام

📍مصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق وقف النار بغزة

📍أود انضمام السيسي لمجلس السلام لإدارة غزة



الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي لترمب: أكدت لك سابقاً، أنت الشخص الوحيد القادر على تحقيق… pic.twitter.com/ea2NImRZz4 — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) October 13, 2025

وأضاف: "السيسي زعيم قوي.. وأميركا مع السيسي دائما". وكشف أن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت"، مبرزا أن العالم سيشهد "الكثير من التقدم في الشرق الأوسط". وأردف قائلا: "هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف".

وأعلن ترامب أنه يود "انضمام السيسي لمجلس السلام لإدارة غزة". وهنا رد عليه الرئيس المصري قائلاً إنه مستعد لذلك إذا كان ترامب سوف يكون موجوداً في نفس المجلس.

وتغزل ترامب في استقرار مصر وقوة قيادتها، واستقرارها الأمني، قائلاً إنه حينما سأل عن معدل الجريمة في مصر، اكتشف أنها آمنة تماماً، بل يكاد البعض يندهش من السؤال، في إشارة إلى قوة الأجهزة الأمنية المصرية، واستقرار البلاد، وقارن ترامب بين الوضع الأمني في أميركا وفي مصر، ممتدحاً تدني معدل الجريمة في مصر.

كما أشار ترامب في سياق آخر إلى أن "إيران تريد إبرام اتفاق وتحتاج للمساعدة". منوهاً إلى أنه رجل الصفقات وهو مستعد لهذه الصفقة، كما كشف عن أن الضربة الأميركية لإيران ساهمت في استقرار المنطقة وصنع السلام.

من جهته، قال الرئيس المصري إن "ترامب هو الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة"، مضيفا "اتفاق غزة إنجاز رائع ونثمن ما حققه الرئيس ترامب".

وكشف عن أن: "الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومتابعة خطوات إنجاح اتفاق السلام.. وعلينا ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين لذويهم".