(صور وفيديو).. ترامب والسيسي يتعادلان 1-1 في المواقف المحرجة!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من شرم الشيخ: على الرغم من الأهمية السياسية الكبيرة للقمة المصرية الأميركية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، والتي عقدت مساء الإثنين في شرم الشيخ بمصر، إلا أن التفاعلات الكوميدية المثيرة حول هذا اللقاء كانت حاضرة في عالم السوشيال ميديا.

فقد مد الرئيس المصري السيسي يده لمصافحة ترامب، إلا أن الأخير كان في طريقه للجلوس ولم ينتبه لليد الممدودة، فما كان من الرئيس السيسي إلا أن جلس متجاهلاً الموقف.

🚨موقف محرج ..



للرئيس السيسي مع الرئيس ترامب في شرم الشيخ..



pic.twitter.com/wsE1rT3wtD — فيصل بن ناصر (@alk3aam) October 13, 2025

وكذالك موقف محرج للرئيس الامريكي . pic.twitter.com/i0PpJIusTK — ‏ Manaf Abdullah (@Kuwait_Tweets) October 13, 2025

وأثناء جلوس ترامب إلى جوار الرئيس المصري لتلقي استفسارات وتساؤلات الصحافة والإعلام، قال ترامب "هذا الرجل رائع"، في إشارة إلى الرئيس المصري، ومد يده اليسرى لمصافحة السيسي، ولكن الأخير لم ينتبه وكان ينظر في اتجاه آخر، إلا أن ترامب أصر على المصافحة ولم يسحب يده، حتى انتبه الرئيس المصري، فقام بمصافحته.

وحظيت هذه المشاهد والصور بتعليقات طريفة للغاية عبر منصات التواصل الإجتماعي، إلا أن التعليق الأكثر طرافة وانتشاراً جاء فيه :"التعادل 1-1 في المواقف المحرجة للسيسي وترامب".