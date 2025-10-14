السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»

ابوظبي - سيف اليزيد - شرم الشيخ (الاتحاد)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح نظيره الأميركي، دونالد ترامب، قلادة النيل، وهي أرفع وسام مدني في البلاد، وذلك تقديراً لجهود الرئيس ترامب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان الرئيس السيسي قد أشاد في لقاء ثنائي مع نظيره ترامب عقب استقباله في مطار شرم الشيخ، بالدور الحاسم لنظيره الأميركي في التوصل إلى الاتفاق.

ووجه الرئيس المصري التحية لترامب على قدرته في إنجاز الاتفاق بشأن غزة، مضيفاً: «أنت الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة».

وتابع الرئيس المصري، قائلاً: «نتطلع لدعم الرئيس ترامب مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر، وإعادة الإعمار بقطاع غزة في نوفمبر 2025».