وسط أجواء مبهجة.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلم أسد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:06 صباحاً - احتفل الفنان محمد رمضان، برفقة أبطال ونجوم فيلم "أسد" بـ انتهاء تصوير كافة مشاهده، و ذلك وسط أجواء مفعمة بالبهجة والفرحة. ويُعد فيلم "أسد" ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم "الكنز" بجزءيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.

أجواء مبهجة

حرص النجم محمد رمضان، على توثيق أجواء الاحتفال بـ انتهاء تصويرمن خلال مقطع فيديو قصير، نشره عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر فيه فريق عمل الفيلم وهم يحتفلون حاملين الألعاب النارية ويرقصون على أنغام أغنيته الشهيرة "نمبر وان".

يُذكر أن "رمضان" كشف في وقتٍ سابق أن فيلم "أسد" سيبدأ بجولة عالمية في عدد من المهرجانات الدولية الكبرى قبل وصوله إلى الجمهور في صالات السينما.

سكرين شوت من الاستوري التابع لحساب محمد رمضان على إنستغرام

محمد رمضان يتناول ثورة العبيد في "أسد"

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

مشاركة مختلفة لـ محمد رمضان في رمضان 2025‏

ويدورفي عام 1280، خلال حقبة المماليك، حول شخصية علي بن محمد الفارسي الذي يباع في سوق العبيد، قبل أن يقود ثورة ضد الجيش العباسي، والعمل من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة عدد آخر من النجوم وهم ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانيين.يُعد فيلم "ع الزيرو" آخر أعمالالسينمائية، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل، ومن خلاله يجسدشخصية شاب يُدعى "دراجون"، وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح "دراجون" واحداً من الأغنياء؛ ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.يُذكر أن الفناندوماً ما يحرص على التواجد في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلاته التلفزيونية، إلا أنه في رمضان ‏‏2025 قد أطل على جمهوره بتجربة جديدة، من خلال تقديمه لبرنامج تلفزيوني "مدفع رمضان" وحقق البرنامج شهرة واسعة ونجاح كبير، مما ساهم في تصدره لترند منصات التواصل الاجتماعي.

