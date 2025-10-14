بالصور- من هي زوجة هادي الباجوري التي لعبت بطولة أحدث أعماله “هيبتا”؟

أعلن المخرج المصري هادي الباجوري والفنانة الشابة هايدي خالد زواجهما رسميًا، حيث نشر الثنائي مجموعة من الصور من عقد قرانهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ودوّنا تعليقًا مشتركًا جاء فيه:

“أبدِيّتنا تبدأ من هنا. وقّعنا بالحبر، وكان الشعور مثل النور . كتبنا كتابنا… كل تفصيلة كانت فنًّا، وكل لحظة كانت حقيقية. شكرًا لكل من جعل هذا اليوم بهذا الجمال”.

ويستعد العروسان للاحتفال بزفافهما أواخر أكتوبر ٢٠٢٥ في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة الجيزة، بحضور نخبة من النجوم.

ويأتي هذا الزواج بعد نحو ثلاث سنوات على انفصال هادي الباجوري عن الفنانة ياسمين رئيس عام ٢٠٢٢، بعد سبع سنوات من الزواج.

الصور التي شاركها الثنائي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث تمنى المتابعون لهما السعادة والحب في بداية رحلتهما الجديدة.

من هي هايدي خالد؟

هايدي هي طبيبة أسنان الى جانب كونها فنانة تعمل في مجال كتابة الأغاني أيضًا، شاركت في عدد من الأعمال الفنية التي أخرجها زوجها هادي الباجوري، أبرزها فيلم “هيبتا المناظرة الأخيرة”. كما شاركت في مسلسل “سفاح الجيزة” بطولة الممثل أحمد فهمي.