وودي آلن يودّع ديان كيتون: أضاء وجهها وضحكتها أي مكان دخلته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - لا يزال تأثير وفاة ديان كيتون يهز الوسط الفني في هوليوود كونها واحدة من أكثر الممثلات تأثيراً في تاريخ السينما، لما شكّلته من مصدر إلهام لجيل كامل من الفنانين والمبدعين. وهذا التأثير امتد للنجم وودي آلن الذي كتب رسالة وداع مؤثرة- نشرتها وكالة الصحافة الحرة Free Press agency- لحبيبته السابقة وملهمته الأبدية ديان كيتون قائلاً: «لقد صنعت أفلامي كلها من أجل جمهورٍ واحد.. ديان كيتون».

بهذه العبارة افتتح آلن تأملاته الطويلة في حياتها التي انطفأت عن عمر ناهز التاسعة والسبعين، ليكتب نصّاً يفيض بالعاطفة والذكريات، عن امرأة لم تكن مجرد شريكة أو ممثلة، بل كانت سحراً يسير على قدمين، كما وصفها.

هل يمكن أن أقع في الحب بهذه السرعة؟

https://www.instagram.com/p/DPu2Cq8DDWD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPu2Cq8DDWD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPu2Cq8DDWD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يستعيد وودي آلن أول لحظة جمعتهما في أواخر ستينيات القرن الماضي، حين التقاها أثناء تجارب الأداء لمسرحيته الشهيرة Play It Again, Sam، قائلًا: «كانت فاتنة إلى حدٍّ جعلني أشكّ في قواي العقلية.. كانت جميلة، آسرة، ساحرة إلى درجةٍ تجعل الحب يبدو جنوناً مؤقتاً».

ومنذ ذلك اللقاء، صارت ديان كيتون بالنسبة له أكثر من شريكة على المسرح أو الشاشة. صارت مرآته، مصدر إلهامه، وسبباً لأن يرى العالم بعينٍ أكثر دفئاً. ورغم أن قصة الحب بينهما انتهت كما تنتهي كل قصص وودي آلن بقدرٍ من الحنين والارتباك، إلا أن الصداقة ظلت بينهما صافية وعميقة.

«لماذا افترقنا؟ لا أحد يعرف سوى الله وفرويد»، كتب آلن بنبرةٍ تجمع بين السخرية والرقة.

من المسرح إلى المجد السينمائي

بفضل أدائها في Play It Again, Sam رُشّحت كيتون لجائزة "توني"، ثمّ صعد نجمها إلى ذروته في Annie Hall عام 1977، الفيلم الذي حصد أربع جوائز أوسكار، من بينها أفضل ممثلة لكيتون وأفضل فيلم لوودي آلن.

شاركته بعد ذلك في ثمانية أفلام، منها Manhattan وInteriors وRadio Days، لكن الأهم – كما يقول – إنها كانت «أصدق ناقدة عرفها».

«في بداياتي، قالت لي إن فيلمي Take the Money and Run مضحك ومبتكر، بينما كنت أنا أظنه فشلاً. وعندما نجح الفيلم، لم أشكّ في ذوقها بعدها أبداً. منذ ذلك الحين، كنت أعرض عليها كل فيلم قبل العالم، ولم أعد أهتم بأي رأي سواها».

للمزيد من الأخبار: كيمبرلي ويليامز تتذكر عملها مع النجمة الراحلة ديان كيتون

وودي آلن يعتبر ديان كيتون جمهوره

Woody Allen mourns Diane Keaton: "Unlike anyone the planet has experienced or is unlikely to ever see again, her face and laugh illuminated any space she entered."



"As time went on I made movies for an audience of one, Diane Keaton. I never read a single review of my work and… pic.twitter.com/CNulmFx5Wd — Variety (@Variety) October 13, 2025

— Variety (@Variety)

كتب آلن: «مع مرور السنين، أدركت أنني أصنع أفلامي لجمهورٍ من شخصٍ واحد: ديان كيتون. لم أقرأ أي مراجعة، ولم تعنِ لي آراء النقاد شيئاً. كنت أريد فقط أن أرى نظرتها حين ينتهي العرض».

ورغم خجلها وابتعادها عن الأضواء في حياتها الخاصة، إلا أنها كانت – كما وصفها – «على يقين مطلق بذوقها الفني، لا تخطئ».

الحب بعد الضوء

ظلّت ديان كيتون وفيةً لوودي آلن في أشدّ فترات الجدل حوله. ففي عام 2018 كتبت على "تويتر": «وودي آلن صديقي، وأنا ما زلت أصدّقه».

وفي آخر حوارٍ لها عام 2023، قالت لصحيفة The Guardian: «لقد أعطاني كل شيء.. وعلّمني أن أكون حرة أمام الكاميرا».

«لقاؤها كان مثل اكتشاف كائن من قصة مارك توين»

يستعيد آلن أول انطباع له عنها ضاحكاً: «لو كان هاكلفن من روايات مارك توين فتاةً فاتنة، لكانت ديان كيتون».

ويتذكر لقاءه الأول بعائلتها في كاليفورنيا خلال عيد الشكر، فيكتب: «كانت تلك أرضها، عالمها، جذورها. من المدهش أن هذه الفتاة البسيطة تحولت إلى نجمةٍ حائزة على الأوسكار وأيقونة للموضة».

قد ترغبين في معرفة وودي آلن يعلن اعتزاله صناعة الأفلام

وودي آلن: رحيلها جعل العالم أكثر كآبة

يختم آلن رسالته بكلماتٍ تشبه مشهداً أخيراً في فيلمٍ أبيض وأسود من أفلامه: «الآن، العالم أكثر كآبة بدونها. لكن هناك أفلامها.. وهناك ضحكتها التي ما زالت تتردّد في رأسي».

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».