نستله السعودية توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتعزيز البحث والابتكار في الغذاء والزراعة في المملكة العربية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة نستله العربية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وذلك بحضورٍ رفيع المستوى من وزارة الاستثمار، وشركة نستله، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في خطوة تهدف إلى إرساء إطارٍ للتعاون المشترك في مجالات التعبئة والتغليف، الزراعة، وتكنولوجيا الغذاء.

وجرت مراسم التوقيع بحضور ياسر عبد الملك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروبير الحلو الرئيس التنفيذي لشركة نستله العربية السعودية، وإيان كامبل، نائب الرئيس الأعلى لمعهد التحول الوطني في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، حيث تهدف الشراكة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تُسهم في تعزيز الصحة العامة وترسيخ معايير السلامة الغذائية، ودعم الجهود الوطنية في توطين المعرفة وتعزيز الابتكار في منظومة الغذاء.

حيث يركز التعاون على الأبحاث المتقدمة في علوم الغذاء والتغذية بهدف تطوير حلول تدعم أنماط الحياة الصحية وتُعزز الاستدامة البيئية، مستفيدًا من منظومة الجامعة البحثية المتقدمة التي تضم باحثين من أكثر من 120 جنسية، ومن خبرة نستله العالمية في تكنولوجيا الغذاء.

تمثل الاتفاقية امتدادًا لالتزام نستله بالاستثمار طويل الأمد في المملكة، إذ سبق أن وقعت الشركة في نوفمبر 2022 اتفاقية مع وزارة الاستثمار لضخ 7 مليارات ريال سعودي خلال عشر سنوات تشمل إنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات، وإطلاق مشاريع متنوعة في البحث والتطوير.

وحول أهمية الاتفاقية، أوضح روبير الحلو الرئيس التنفيذي لشركة نستله العربية السعودية قائلاً "إن هذه الشراكة تمثل امتدادًا لاستثمار نستله طويل الأمد في المملكة العربية السعودية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة عبر أبحاث وحلول تدعم استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، وتواكب تطلعات السوق السعودي، بما يتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030."

من جانبه، أكد إيان كامبل نائب الرئيس الأعلى لمعهد التحول الوطني، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة نستله السعودية خطوة مهمة في تعزيز الأولويات الوطنية من خلال العلوم والابتكار. ومن خلال الجمع بين خبرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البحثية وريادة نستله الصناعية، نهدف إلى تقديم حلول في مجالات الغذاء والصحة والزراعة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودفع القيمة الاقتصادية طويلة المدى."

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رانيا أبو سمرة، رئيس البحث والتطوير والابتكار في نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة: "نؤمن في نستله أن الابتكار في تكنولوجيا الغذاء هو المفتاح لتحقيق مستقبل غذائي أكثر صحة واستدامة، ويُسهم تعاوننا مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في فتح آفاق جديدة لتطوير تقنيات حديثة تُلبي احتياجات المستهلك وتُعزز رفاه المجتمع."

تنسجم المذكرة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال مواجهة التحديات العلمية في مجالات الغذاء والصحة، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءة المحاصيل، إلى جانب المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحسين جودة الحياة.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تجسد إدراكًا مشتركًا لأهمية الجمع بين الاستثمار والبحث العلمي والابتكار، بما يُترجم إلى مشاريع عملية تدعم التنمية المستدامة وتضع الإنسان وصحته وجودة حياته في صميم الأولويات.