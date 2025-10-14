إلغاء رحلة باريش أردوتش وهاندا أرتشيل إلى “كان” بشكل مفاجئ… اعرف السبب

أُلغيت في اللحظة الأخيرة رحلة النّجمَين التّركيَّين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل إلى مدينة كان الفرنسيّة، حيث كان من المقرر أن يشاركا في معرض MIPCOM، أحد أكبر المعارض العالميّة المتخصّصة في صياغة التلفزيون.

ويُعرض للثّنائيّ مسلسل “الحبّ والدّموع” على شاشة قناة ATV، وهو من إنتاج 03 ميديا وداس يابيم. وكان من المقرّر أن يتِمّ تقديمه ضمن المشاريع التّركيّة المشاركة في المعرض هذا الأسبوع في “كان”.

لكن وفق مصادر صحفيّة تركيّة، تمّ إلغاء الرّحلة في اللحظة الأخيرة بسبب ضيق الوقت والتزام فريق العمل بتصوير الحلقة الجديدة.

تبيّن أنّ سبب الإلغاء يعود إلى ضغوط جدول التّصوير، إذ إنّ عدم الالتزام بالخطّة قد يؤدّي إلى تأخر تسليم الحلقة الجديدة المقرّر عرضها يوم الجمعة. لذلك قرّر النّجمان البقاء في موقع التّصوير والعمل دون توقّف طوال الأسبوع لضمان إنجاز الحلقة في موعدها.

وكان فريق العمل قد أجرى تغييرات في الإخراج والسّيناريو خلال الفترة الماضية، وتمّ دمج الحلقتَين الثّالثة والرّابعة لتسريع وتيرة الأحداث، ممّا أدّى إلى نفاد المخزون الجاهز من الحلقات، الأمر الّذي زاد الضّغط على فريق التّصوير والإنتاج.

وقد حقّقت حلقة يوم الجمعة الفائت نسبة مشاهدة منخفضة جدًّا وصلت إلى ٢.١٨ نقطة.

