موقف عفوي من تامر حسني يجعله في صدارة الترند.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنان تامر حسني ترند منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الموقف العفوي الذي قام به تجاه طفلة كانت تتواجد برفقة والدتها، بداخل مطعمه الخاص، في لقطة نالت إعجاب الجمهور وتفاعل واسع من محبيه الذين أشادوا بتواضعه وتلقائيته المعتادة.

تلقائية تامر حسني مع طفلة داخل مطعمه

بدأت القصة حين فاجأ تامر حسني الطفلة، ووقف بجانبها دون أن تشعر، ولم تمر سوى ثواني، لتحرك الطفلة رأسها لتجد أمامها، وهنا تدخل في حالة من الدهشة والصمت، إلا أنأخرجها من هذه الحالة عقب مصافحته لها لتبدأ الابتسامة والفرحة تزين وجهها.

ووثق "نجم الجيل" تامر حسني، هذا الموقف بمقطع فيديو قصير نشره، على حسابه الرسمي بـ "إنستغرام"، وعلق بالقول.." حبيبة قلبي القمر دي، فاجأتها في مطعم آدمز وبقينا أصحاب خلاص، نهاركم جميل زيكم".

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

"كان ياما كان" أحدث أغاني تامر حسني

جدير بالذكر، أن النجم، كان حديث الجمهور وعدد كبير من النجوم عقب مشاركته في حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية. وخلال الحفل، عُرضأغنية مصورة، تحمل عنوان ""، التي جاءت فكرتها مميزة، إذ جمعت في مشاهدها أعمال فنية لكبار الفنانين التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، أمثال عادل إمام، سمير غانم، سعيد صالح، سهير البابلي، أمينة رزق وغيرهم

وعقب طرحها على قناته الرسمية، تفاعل معها عدد كبير من النجوم الكبار الذين حرصوا على توجيه الشكر لـ "تامر" لحرصه على ذكر اسمائهم في هذه الأغنية، مثل النجمة شريهان التي عبرت عن سعادتها الشديدة لظهورها في الكليب الغنائي، مما دفعها لتوجيه رسالة شكر لـ "تامر" عبر خاصية " الاستوري" الخاصة بحسابها على "إنستغرام"، قائلة: "من قلبي وروحي وفني، شكراً إلى المحترم الإنسان والفنان المصري الرائع، شكراً للمبدع تامر حسني... أنا متشكرة. ونقابة المهن التمثيلية د. أشرف زكي".

"لينا معاد" أحدث ألبومات تامر حسني

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

فيلم سينمائي

جدير بالذكر أنظهر في الموسم الغنائي لصيف هذا العام بألبوم غنائي يحمل عنوان "لينا معاد" الذي ضم 15 أغنية، تعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وَقَدْ جاءت أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية"، "يا حب"، "حبك لو غلطة"، "خلونا نشوفكم تاني"، "لينا معاد"، "هو ده بقى!"، "حبيبي تقلان"، "الذوق العالي"، "يلا يا كداب"، "واحشني يا ابن اللذين"، "الاحتياج وِحش"، "هيموت ويرجع"، "مستني إيه؟"، "حفلة تخرج من حياتي"، و"ملكة جمال الكون".وكان أيضًا للنجمحضور سينمائي في سيزون أفلام الصيف؛ إذ نافس بفيلم "ريستارت"، ودارت قصته حول محمد، وهو مهندس يعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

وشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.

