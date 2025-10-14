عزيز الشافعي: كارمن سليمان من أجمل الأصوات المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - حلَّت الفنانة كارمن سليمان ضيفة الإعلامية جيهان عبد الله في برنامج "أجمد 7" المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، حيث فتحت قلبها وكشفت عن الكثير من الأمور الشخصية والفنية؛ وكان أبرزها الحديث عن أحدث أعمالها الفنية وهو ألبومها الجديد "أصح غلطة"، الذي اعتبرته بداية جديدة في مسيرتها الفنية.

وقد حرص الملحن عزيز الشافعي على تهنئه كارمن بنجاح الألبوم الجديد؛ بالإضافة إلى إشادته بصوتها، خاصةً بعد تكرار التعاون معها من خلال هذا الألبوم في أكثر من أغنية منها "أنت وبس"؛ ليكملا معًا النجاح الذي حققاه بعد أغنيتهما الشهيرة "لينا راقصة".

ماذا قال عزيز الشافعي عن كارمن سليمان؟

من أجمل الأصوات المصرية وأكثرها تميزًا. فقد أشاد الملحنبصوت كارمن سليمان من خلال مداخلة هاتفية أثناء حلول المطربة ضيفة في برنامج "أجمد 7"؛ معبرًا عن سعادته بالتعاون معها في ألبومها الأخير "أصح غلطة"؛ مشيرًا للكيمياء التي تجمعهما في العمل، حيث قال: "من أجمل الأصوات المصرية، من الأصوات المتميزة والمتألقة، وهي شاطرة ودؤوبة ومركزة في شغلها، وعندها دعم من المنتج مصطفى جاد زوجها والأسرة، لأنها بالرغم من إنها أم واخدة بالها من بيتها، لكن في نفس الوقت بتشتغل وبتغني، وسجلنا أنت وبس وهي حامل بالتوأم".

وأكد عزيز الشافعي على أن كارمن سليمان تتمتع بقوة ونشاط، وأنها تبذل مجهوداً كبيراً في عملها، مواصلًا حديثه: "عندها تركيز وقوة ونشاط بالرغم من إنها صغيرة خالص، لكنها بتعمل مجهود كبير، وإحنا بينا توفيق، وبحب صوتها وبحب أسمع ألحاني بصوتها".

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

ما هي أقرب الأغاني لقلب عزيز الشافعي بصوت كارمن سليمان؟

"لينا رقصة، وأنت وبس"؛ هكذا أجابعند سؤاله عن أكثر الأغاني التي تعاون من خلالها مع كارمن ومحببة لقلبه؛ قائلًا: "طبعًا أول تعاون بيننا أغنية لينا رقصة، و أنت وبس؛ وعندنا برضه يا جمالك"؛ مشيرًا إلى تقديم العديد من الأغاني الناجحة مع؛ حيث أن أغنية "لينا رقصة" تقترب الآن من 100 مليون استماع على يوتيوب؛ هذا بالإضافة إلى مشاركته ليس فقط بالتلحين وكتابة الكلمات وأنما بالغناء أيضًا في أغنيتهما "بكائيات"؛ والتي كشفتأنها أصرت على مشاركته لها في الغناء.

أطلعوا على في يوم ميلادها الـ 31: كيف تحولت كارمن سليمان من متسابقة في برامج المواهب لأهم نجمات الغناء في جيلها؟

عودة قوية لكارمن سليمان بـ "أصح غلطة"

الجدير بالذكر أن صيف 2025 شهد عودة قوية لـ، حيث طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "أصح غلطة" بشكلٍ منفرد على طريقة "السنجل" وليس دفعة واحدة، حيث أنه مكوّن من ‏‏10 أغانٍ، إنتاج زوجها مصطفى جاد، منها، "فيك حيل تكدب"، "الدنيا رايقة"، "صعبتها ع إللي بعدي"، "يا زعلانين"، "عمر ‏تاني"، "طبطب عليا"، "أنت وبس"، "أناني إنت"، و"حب إيه يا حسرة".

وتعاونت كارمن في الألبوم الجديد، مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، ‏عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»