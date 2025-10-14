بإطلالة جذابة تبرز حملها.. دانييلا رحمة تحتفل بيوم ميلادها وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - بأجواءٍ مميزة وبإطلالة جذابة أبرزت حملها، احتفلت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة بيوم ميلادها، وشاركت جمهورها وكل محبيها ومتابعيها من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"؛ عدد من الصور واللقطات من الاحتفال والتي أرفقتها بكلمات مؤثرة كاشفة عن التغيرات التي مرت بحياتها خلال هذا العام وجعلته ميلادًا استثنائيًا.

هكذا ظهرت دانييلا رحمة بيوم ميلادها

نشرت الفنانة دانييلا رحمة من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ عدد من الصور واللقطات خلال احتفالها بيوم ميلادها، وظهرت بفستان أسود أنيق استعرضت من خلاله حملها، كما اعتمدت مكياج ناعم أظهر جمالها وأناقتها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة الويفي الواسع.

كما ظهرت دانييلا وهي تُطفئ الشموع أمام قالب حلوى مميز مزين بالكريمة والفروالة، وفي صور أخرى ظهرت وهي محاطة بباقات الورود المميزة.

وبكلماتٍ مؤثرة جدًا علقت دانييلا على الصور، معربة عن سعادتها وامتنانها بالأحداث التي طرأت على حياتها خلال هذا العام، وأبرزها الحمل بطفلها الأول من زوجها المطرب ناصيف زيتون؛ حيث قالت: "هذا العام، نضجتُ أكثر مما كنتُ أتخيل. في الحب، والامتنان، وفي الحياة نفسها".

حياة جديدة

كيف احتفل ناصيف زيتون بيوم ميلاد زوجته؟

وأكملتواصفة مشاعرها بالعام الجديد قائلة: "محاطةً بأعزّ الناس عليّ.. زوجي، عائلتي، وأصدقائي... أتذكر دائمًا كم أنا محظوظة، والآن وأنا أبدأ حياة جديدة في داخلي، أشعر بارتباطٍ أكبر من أي وقت مضى بالحب، والهدف، والنعمة.. شكرًا لكم جميعًا على عيد ميلادي، حبي".من خلال صورة وكلمات الحب، حيث حرص المطرب السوري ناصيف زيتون على الاحتفال بيوم ميلاد زوجته، من خلال نشر صورة جمعتهما عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ وعلق عليها بكلمات مليئة بالحب قائلًا: "عامٌ آخر أجمل، داخليًا وخارجيًا. عيد ميلاد سعيد يا ملكتي".

وقد تفاعل كل جمهور ومحبي الثنائي مع منشوراتهما، متمنين عامًا جديدًا وسعيدًا لدانييلا؛ وحياة زوجية مليئة بالحب والسعادة، المكللة باستقبال مولودهما الأول خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أطلعوا على دانييلا رحمة: لهذا السبب أخفيت خبر حملي في البداية وزوجي ناصيف زيتون كل حياتي

دانييلا رحمة تحتفل بيوم ميلاد زوجها ناصيف زيتون في إيطاليا

لقطة مميزة

وكانت الفنانةقد احتفلت مؤخراً بيوم ميلاد زوجها الفنان ناصيف زيتون حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور وفيديوهات أثناء احتفالها بيوم ميلاده بأجواء رومانسية، خيّم عليها السعادة خلال تواجدهما في إيطاليا التي كانا زاراها مؤخرًا. وبالإضافة لصور الاحتفال بيوم ميلاده، نشرتصورًا وفيديوهات أيضًا من الأماكن السياحية التي زارتها وناصيف من رحلتهما الأخيرة إلى إيطاليا.بلقطة مميزة من الاحتفال بيوم ميلاد زوجها ناصيف زيتون، أطلّت الفنانةوهي تحمل بين يديها قالبًا من الحلوى مضاءً بالشموع فيما كانت تطبع قبلة على وجه زوجها الفنان ناصيف زيتون الذي بدت السعادة واضحة على ملامح وجهه من الاحتفال الذي أعدّته له زوجتهبمناسبة يوم ميلاده.

وقد تزين المكان بالبالونات ووردتين حمراوين وضعتا على الطاولة بجوار قالب الحلوى. وأرفقت دانييلا رحمة الصور والفيديوهات بعبارات مليئة بالحب لزوجها ناصيف زيتون قائلة: "نحتفل بك منذ الأمس، يوم ميلاد سعيد يا حبي، أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وللأبد". وشملت مجموعة الصور والفيديوهات هذه التي نشرتها دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع حساب زوجها ناصيف زيتون على إنستغرام، لقطات لناصيف وهو يطفىء شموع يوم ميلاده سعيدًا بينما كانت دانييلا تمسك بيده بحب ورومانسية.

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول

ومؤخرًا شاركت الفنانةعبر حسابها على إنستغرام أول صورة لها وهي تستعرض حملها بشكلٍ واضح من خلال ظهورها بفستان أسود ضيق أبرز ملامح حملها في أشهره الأولى، في حين كانت تعتمد في السابق في إطلالاتها وصورها، الملابس الفضفاضة التي لم تكن تكشف عن حملها بطريقة بارزة. وكانت تقارير صحفية ألمحت سابقًا من دون أي تأكيد بأن نوع مولود الزوجين الشهيرينوناصيف زيتون سيكون صبيًا وسيحمل اسم الياس تيمنًا باسم والد الفنان ناصيف زيتون، الياس زيتون الذي توفي في العام 2018. وكان الفنان ناصيف زيتون يردد دومًا في لقاءاته أنه إذا رزقه الله بصبي سيطلق عليه اسم الياس. حتى أن الفنانةباتت تلقب بـ "أم الياس" بعد أشهر قليلة من زواجها من الفنان ناصيف زيتون.

واختصرت دانييلا رحمة الحياة أنها بداخلها، وأن طفلها المرتقب ولادته يختصر كل الحياة بالنسبة إليها معلقة على الصورة: "حاسة بالحياة جواتي". وكان الفنانان ناصيف زيتون ودانييلا رحمة أعلنا منتصف الشهر الفائت على غلاف إحدى المجلات أنهم أصبحا ثلاثة في إشارة رسمية أنهما ينتظران طفلهما الأول. على الغلاف، كُتبت العبارة اللافتة: "للذي سيأخذنا إلى أماكن جديدة: نحن 3 الآن"، بينما جاء في التعليق المرفق: "يحلمان بمنزل تتردد فيه أنغام الموسيقى، وتملؤه الضحكات، وتتجذر فيه قيم اللطف والاحترام... كل ما نفعله وكل ما نحن عليه... هو من أجلك".

