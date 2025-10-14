- 1/2
- 2/2
نفت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواجها أو ارتباطها، مؤكدة أن كل ما ينشر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.
وكتبت زينب فياض عبر حسابها على «إنستجرام»: «أنفي نفيًا قاطعًا الإشاعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تمتّ للحقيقة بصلة، حول زواجي أو ارتباطي، وأي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونيًا».
كان تصدر اسم زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قائمة الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أخبار تزعم زواجها من رجل أعمال كويتي في حفل خاص أقيم بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة هيفاء وهبي تنفي شائعة زواجها: «كل ما يقال لا يمت للحقيقة بصلة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.