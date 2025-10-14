ابنة هيفاء وهبي تنفي شائعة زواجها: «كل ما يقال لا يمت للحقيقة بصلة»

نفت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواجها أو ارتباطها، مؤكدة أن كل ما ينشر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

وكتبت زينب فياض عبر حسابها على «إنستجرام»: «أنفي نفيًا قاطعًا الإشاعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تمتّ للحقيقة بصلة، حول زواجي أو ارتباطي، وأي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونيًا».

كان تصدر اسم زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قائمة الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أخبار تزعم زواجها من رجل أعمال كويتي في حفل خاص أقيم بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام.

المصري اليوم