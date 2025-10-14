الموت يغيب الفنان السوداني علي كايرو بعد يومين من إعلان توبته والحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي

نعى صحفيون وإعلاميون ونشطاء سودانيون, مساء اليوم الثلاثاء, الفنان السوداني, المعروف علي كايرو, الذي حدثت وفاته بالعاصمة الأوغندية كمبالا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الراحل كان قد رقد طريح الفراش بإحدى المستشفيات الأوغندية, بعد تدهور حالته الصحية. وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل المطرب الذي كان قد نشر رسالة مؤثرة قبل يومين أعلن فيها توبته وعودته للطريق الصحيح وقدم عبر الرسالة المؤثرة الشكر للشعب السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

