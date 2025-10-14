ذكراك محفورة للأبد.. بكلمات مبكية ميادة الحناوي ترثي شقيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - في أول تعليقٍ لها وبكلماتٍ مبكية ومؤثرة، عبرت الفنانة ميادة الحناوي عن ألم فقدانها لشقيقها عثمان ومدى الارتباط الروحي الذي جمعهما، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نعته فيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هكذا نعت ميادة الحناوي شقيقها عثمان

من خلال مشاركة صورة له عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ نعت الفنانة ميادة الحناوي شقيقها عثمان، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحزن والآسى، عبرت من خلالها عن مدى قوة العلاقة التي كانت تربطهما؛ ومؤكدة على مدى المعاناة التي ستعيشها بدونه.

حيث قالت: "أخي عثمان ورفيق دربي وسندي بالحياة.. يا من فارقتني ورحلت لجوار ربّك، لقد خلّفت وراءك الكثير من الأشواق والأحزان، تركتها بحجمٍ لا يمكن أن تنهيه السنين، فذكراك محفورةٌ للأبد في القلب والعقل، نسأل الله ان يرحمك ويغفر لك. والناس اجمعين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولاحول ولاقوة الا بالله.. قدر لله وماشاء فعل".

ميادة الحناوي تنعي شقيقها- الصورة سكرين شوت من حسابها على إنستغرام

ويأتى هذا الرثاء كأول تعليق من ميادة الحناوي بعد وفاة شقيقها الملحن والباحث الموسيقي عثمان الحناوي؛ الذي رحل عن عالمنا أمس الأثنين الموافق 13 أكتوبر؛ بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقد لقي منشور ميادة الحناوي تفاعلًا واسعًا من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، الذين عبّروا عن مواساتهم لها ودعوا بالرحمة والمغفرة لشقيقها الراحل.

نقابة الفنانين في سوريا تنعي الفقيد

من جهتها، نعت نقابة الفنانين في دمشق عبر حسابها الرسمي على موقع الـ"فيسبوك" الفقيد، مُوجهة تعازيها للفنانة. وذكرت النقابة في نعيها: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرةبوفاة شقيقها الباحث والملحن الموسيقي عثمان حناوي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

غيب الموت عثمان الحناوي الذي عُرف بعمله الموسيقي وبحوثه الفنية، وقد وافته المنية بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي. ويُعد الفقيد من الشخصيات المعروفة في الوسط الفني السوري، حيث يرتبط اسمه بالفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، أحد أبرز الأصوات الغنائية في سوريا والوطن العربي.

