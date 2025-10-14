تكريم عبد اللطيف البنَّاي بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في ليلة بعنوان "فارس الأغنية الكويتية"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - يستعد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لتكريم الشاعر الغنائي عبد اللطيف البناي الذي قدم عدداً من الأغاني العاطفية والوطنية والرياضية، وأيضاً كتب أغاني للأطفال مازالت باقية بالذاكرة ويرددها الجميع في الكويت، وأيضاً بالخليج العربي. وسيتم تكريمه بتاريخ 30 أكتوبر 2025، بمشاركة 4 فنانين سيقدمون أغاني منوعة من كلماته تغنى بها أشهر فناني الكويت والخليج وحتى الدول العربية.

وشارك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي فيديو للشاعر عبداللطيف البنَّاي وعلق وكتب: "تندرج أغنيات الشَّاعر عبداللطيف البنَّاي، في مجملها، تحت ما يُسمَّى بالأغنية العاطفية، وإن انقسمت إلى الأعمال الوطنية والرياضية وأغنيات الأطفال، فلا تخلو مفردات البنَّاي من عاطفة تُميِّزه عن غيره، كذلك استعاراته لمفردات اللهجة الكويتية السهلة، في حفلنا المقبل في المسرح الوطني 30 أكتوبر، نُكرّم شاعرنا الكبير بتقديم مجموعة منتقاة من أحب أغنياته نستمع إليها بأصوات الفنانين بدر نوري، وجاسم بن ثاني، وفهد السالم، ورولان، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري".

وشارك الفنان بدر نوري نشر بوستر التكريم من حساب شركة ليلة عمر للإنتاج الفنـي والذي كتب فيه: "جمهورنا الغالي، نلقاكم في أولى حفلاتنا لهذا الموسم، مهرجان ليلة عمر مع حفل تكريم فارس الأغنية الكويتية عبداللطيف البناي يحييها الفنانون بدر نوري، فهد السالم، جاسم بن ثاني ورولان، 3—10-2025، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدار الأوبرا.

كما شارك الفنان بدر نوري بنشر بوستر الحفل الذي كتب فيه: "البناي هو صائغ ذكرياتنا بامتياز، شاعرُ أجملِ أغنياتِ الحبِّ والوطنِ والطفولة، حفل نستعيد فيه أجمل أغنياته من الأغاني العاطفية و الحزينة وأغاني المسلسلات الوطنية والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري".

أما الفنان جـاسـم بن ثـاني فنشر بوستر التكريم وكتب: "هذه حفلة وفاء قبل أن تكون حفلة غناء، نحتفل بالكلمة وبمن أعطاها قيمة، هي تكريم لقامة شعرية أثرت مسيرتنا الفنية ولها فضل كبير في تاريخ الأغنية الكويتية والخليجية، ويسعدني أن أكون جزءاً من حفل فارس الأغنية الكويتية لشاعرنا الكبير الأستاذ عبدالطيف البناي من خلال كلماته جعلنا نعيش قصص الحب والوفاء والجمال بأسلوبه الفريد الذي يلامس القلوب".

كما شارك جـاسـم بن ثـاني نشر بوستر التكريم من حساب شركة ليلة عمر للإنتاج الفني والذي كتب فيه: "هو صائغ ذكرياتنا بامتياز، شاعرُ أجمل أغنياتٍ الحبّ والعاطفه والوطن والطفولة، الشاعر الكبير عبداللطيف البناي، نخصص في مهرجاننا لهذا الموسم ليلة تحتفي بأعماله، أجمل الأغنيات الكويتية والخليجية الذي أحببتموها تحت عنوان «فارس الأغنية الكويتية عبداللطيف البناي»، حيث نستعيد مجموعة من أغنياته تتنوع بين أجمل الأغاني العاطفية والرومانسية الحزينة وأجمل مقدمات المسلسلات، يؤديها الفنانون بدر نوري، فهد السالم، جاسم بن ثاني ورولان مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي30-10-2025".

كما شارك الفنانون وفهد السالم، ورولان نفس المنشور لليلة التكريم.

عبد اللطيف البنَّاي في سطور

هو شاعر غنائي يجمع بين الماضي والحاضر في كلماته وفنه الذي قدمه، أحبه وشارك أغانيه الجيل القديم وأيضاً الحديث، ويُعد من أحد الشعراء الذين ساهموا في تطوير الأغنية الكويتية الحديثة وكانت له بصمة بعالم الشعر الغنائي الكويتي مختلفة وباقية منذ أن دخلها وحتى الآن.

يُذكر أن عبد اللطيف البناي يعاني منذ فترة طويلة من مرض الباركنسون، وقد سافر للعلاج إلى ألمانيا قبل أعوام لتلقي العلاج، وعلى مدى أكثر من 50 عاماً قضاها في الساحة الغنائية قدَّم أكثر من 700 أغنية عاطفية ووطنية فضلاً عن أغاني المناسبات والأوبريتات، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات الغنائية، وقد تعاون مع أشهر فناني وفنانات الخليج، ويُعد من أقوى الشعراء.

أبرز الفنانين الذين تغنوا بقصائدة

وغنى للشاعرنخبة من الفنانين من أبرزهم الفنان محمد عبده، عوض دوخي، يحيى أحمد، عبد المحسن المهنا، كما غنى له عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، عبد الكريم عبد القادر، عبد الله بالخير، محمد البلوشي، إبراهيم القطان، عبد الله الشحمان، هدى حسين، نوال،عبد المجيد عبدالله، طلال مداح، نوال الزغبي، راغب علامة، محمد عمر، علي عبد الكريم، ميحد حمد، عتاب، أحلام، عبادي الجوهر، محمد المازم، عبدالله طارق، يوسف العماني، فرقة ميامي، حمد القطان، رباب علي عبد الستار، سليمان الملا، شيماء هلالي، فطومة، عارف الزياني، غريد الشاطي، فتاة سلطان، نادية مصطفى بالإضافة إلى آخرين.

