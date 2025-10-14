الأميرة رجوة ترافق الأميرة يوجيني بمستشفى جامعة سبرينغ فيلد بلندن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:06 صباحاً - في إطار مرافقتها لزوجها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في جولته الأوروبية التي بدأت بفرنسا وحالياً تشمل بريطانيا، رافقت الأميرة رجوة الحسين الأميرة يوجيني في زيارة لمستشفى جامعة سبرينغ فيلد للصحة النفسية بلندن، يوم أمس الإثنين.

زيارة الأميرة رجوة لمستشفى جامعة سبرينغ فيلد

خلال الزيارة، اطلعت الأميرة رجوة والأميرة يوجيني على عدد من الأعمال الفنية التي أُنتجت كجزء من مبادرة جمعية "غرف المستشفيات" الخيرية، والتي تُدمج الفن في بيئات رعاية الصحة النفسية.

وأَطلعت السيدة نيام وايت، المؤسس المشارك للجمعية الخيرية، الأميرتان على مهمتها المتمثلة في تكليف فنانين عالميين رائدين لإنتاج أعمال فنية دائمة وعالية الجودة لأجنحة الصحة النفسية في جميع أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، مما يُسهم في خلق مساحات مُرحّبة ومُلهمة للمرضى.

كما زارتا معرض هاوزر آند ويرث، الذي تُديره الأميرة يوجيني، واطلعتا على مجموعة مختارة من الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة.

الأمير الحسين يلتقي قادة مؤسسات تكنولوجية بريطانية

التقى الأمير الحسين في لندن، يوم أمس الاثنين، قادة مؤسسات تكنولوجية بريطانية، على هامش منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات التكنولوجية.

واستعرض مع الشريك في إحدى المنصات الاستثمارية إيان هوغارث، فرص التعاون في مجالات حوكمة وتنظيم معايير استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

وتناول لقاءه برئيس الاتحاد البريطاني للرياضات الإلكترونية تشيستر كينغ، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية والاتحاد البريطاني، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بمسارات التعليم والتدريب المهني والتقني في مجالات تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية.

كما بحث خلال لقائه بالشريك في مجموعة إحدى الشركات المتخصصة في مجال تزويد الخدمات التكنولوجية الخارجية، الفرص المشتركة مع برنامج "Jordan Source" لتعزيز أداء المملكة في قطاع التكنولوجيا على المستوى الدولي، وترسيخ مكانتها كمركز لتزويد الخدمات والحلول التكنولوجية لدول المنطقة والعالم.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة الأمير الحسين والأميرة رجوة الأوروبية الرسمية بدأت يوم الأربعاء الماضي بفرنسا، حيث التقي ولي العهد وزوجته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبريجيت ماكرون في باريس.

الأميرة رجوة ودعمها للأمير الحسين في العديد من الجولات

قبل زواجها من الأمير الحسين، ومنذ إعلان خطبتهما في عام 2022، أصبح للأميرة رجوة مكانة مميزة وسط عائلتها الثانية، عكَس مدى ترحيبهم بها، حيث ظهرت كثيراً في مناساباتهم الخاصة، كما كانت تحرص الملكة رانيا على مشاركة حبها لكَنَّتِها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكأنها فرد من العائلة بشكلٍ رسمي.

وبعد زواجها كان للأميرة رجوة حضور أكثر كثافة، حيث تُعد العضو الأساسي في المناسبات والاحتفالات التي تجتمع فيها العائلة، بالإضافة لمرافقتها الأمير الحسين في زياراته الخارجية التي كان آخرها الزيارة الخاصة لمملكة البحرين، التي اصطحبا فيها ولأول مرة لها خارج وطنها الأردن؛ ابنتهما الأميرة إيمان. أيضاً رافقت زوجها في الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية سنغافورة، والتي تعتبر الزيارة الرسمية الأولى لهما خارج البلاد بعد زواجهما. حينها التقت الأميرة رجوة الحسين عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري السيدة هو تشينغ.

