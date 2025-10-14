مايسون ثايمز لـ"الخليج 365": ماكينا غريس أفضل شريكة في "Regretting You"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - يشارك الممثل الأمريكي مايسون ثايمز Mason Thames في فيلم «Regretting You» بدور ميلر آدامز؛ فتى حالم يريد أن يصبح صانع أفلام، يحمل نضجاً مبكّراً بسبب فقدان والديه وتربيته على يد جده. يقع ميلر في حب فتاة تُدعى كلارا (ماكينا غريس Mckenna Grace) ويساعدها على تخطى محنة فقدان والدها.

في هذا الحوار الحصري، يتوقف ثايمز عند دور ميلر في حياة كلارا بعد الفقد، ويتحدث عن بناء الكاريزما والثقة أمام العدسة، ورؤيته لشعار الفيلم «خاطر بكل شيء، ولا تندم على شيء»، كذلك يتحدث عن حماسه لاستقبال الجمهور العربي للفيلم الذي من المنتظر عرضه في صالات الشرق الأوسط، بما فيها السعودية والإمارات في 23 أكتوبر الجاري.

تأثير شخصية "ميلر" في الفيلم

-في البداية، نريد منك أن تخبرنا من هو «ميلر آدامز» وكيف يؤثر في حياة كلارا بعد رحيل والدها؟

ما أحبه في ميلر أنه يفهم الآخرين بعمق ولديه تعاطف كبير، خصوصاً مع أشخاص مثل كلارا وفي ظرفها الحالي. لم تكن نشأته سهلة؛ فقد والديه وربّاه جده، فاضطر أن ينضج سريعاً. لهذا تراه ناضجاً وحالماً ويريد أن يصبح مخرجاً، وهذا أمر أتقاطع معه شخصياً. ميلر شخصية معقدة، لكنه يتيح لكلارا أن تحزن بطريقتها، فكل واحد يحزن بشكل مختلف، وهو موجود إلى جوارها ويدعمها فعلاً.

-في الإعلان الرسمي للفيلم وُصفت بأنك «الشاب الأكثر شعبية في المدرسة»؛ هل ترى نفسك كذلك؟ وكيف بنيت الكاريزما والثقة على الشاشة؟

بصراحة، لم أكن «الأكثر شعبية» في المدرسة؛ كنتُ شاباً مهووساً بالسينما والأبطال الخارقين. مصدر ثقتي كان دائماً شغفي بصناعة الأفلام. ميلر واثق جداً بطبيعته. شخصياً لم أصبح واثقاً إلى هذا الحد إلا في العام أو العامين الماضيين، ومعه بدأت أجد نفسي، وأظن أن كثيرين في هذا العمر يمرون بالتجربة ذاتها.

مايسون ثايمز وماكينا غريس من الفيلم - الصورة من الشركة المنتجة للفيلم

شعار الفيلم

-«خاطر بكل شيء، ولا تندم على شيء»... كيف يعكس ميلر هذا الشعار؟ وهل أنت شخص يحب المخاطرة؟

أؤمن أنه «لا تُنال الغايات إلا بالمخاطرة». في الحياة وهذه المهنة تحديداً، إن رغبت في فعل شيء وتراجعت، فالغالب أنك ستندم لاحقاً. لذلك أميل إلى الإقدام. ميلر أيضاً يعكس هذه الروح: يغامر حين يشعر أن عليه أن يكون موجوداً ويدعم من يحب.

-هل لامسَت القصة شيئاً شخصياً لديك وأثّر ذلك في أدائك؟

الشخصيات هنا حقيقية وعارية من التكلّف، وهذا ما شدّني. أنا أيضاً «رومانسي ميؤوس منه» كما يُقال (يضحك)، لذا كان ممتعاً أن أقدّم هذه الحكاية مع ماكينا وأن نمنح «كلارا وميلر» حياة على الشاشة. لم أكن لأطلب شريكة أفضل.

المشهد الأصعب

-دون حرق للأحداث... ما أصعب مشهد أدّيته؟

هناك مشهد جنازة مؤثر. مرّ ميلر بكثير من الحزن في حياته، لذا كان حضوره إلى جانب كلارا في تلك اللحظة جميلاً ومؤثراً؛ يفهم تماماً ما تمرّ به.

بوستر فيلم Regretting You - الصورة من الشركة المنتجة للفيلم

فريق عمل رائع

-كيف كانت تجربة العمل مع ماكينا غريس وأليسون ويليامز... ومع المخرج جوش بون؟

أجمل ما في مهنتي أن كل ممثل مختلف، ودائماً تتعلم شيئاً جديداً من كل زميل. مع كل عمل أكتسب أدوات إضافية وآخذها معي للمشروع التالي، وهذا ممتع لأنه يساعدني على بناء شخصية أغنى. في موقع التصوير كنّا عائلة كبيرة فعلاً. أمّا المخرج جوش بون Josh Boone فسبب رئيسي لمشاركتي في الفيلم؛ لديه فهم عميق للشخصيات والسرد، وهو راوي قصص رائع.

-فيلم «The Fault in Our Stars» الذي أخرجه جوش بون من قبل، حقق نجاحاً كبيراً عربياً وعالمياً... هل تتوقع زخماً مشابهاً لـ«Regretting You»؟

من الصعب التنبؤ بما سيحدث عند طرح أي فيلم. لكن «The Fault in Our Stars» فيلم مذهل، وجوش رائع، ولهذا رغبت بالعمل معه هنا. لديه حسّ قصصي مميّز وفهم للشخصيات يجعل التجربة كلها مميزة.

تسمية

The Notebook مصدر الإلهام

-لو كان بإمكانك تجسيد دور البطولة في أحد الأفلام الرومانسية الأيقونية، أيُّ فيلم تختار؟

«The Notebook». فهو فيلم عظيم، ورايان غوسلينغ Ryan Gosling كان مدهشاً فيه. بالمناسبة، كان هذا الفيلم مصدر إلهام كبير لي ولماكينا أثناء التحضير لـ«Regretting You».

تفاعل الجمهور العربي

-هل تعتبر أن التجربة التي يقدّمها الفيلم «عالمية» بحيث يشعر بها الجمهور العربي قريبةً منه؟

بنسبة 100%. القصة واقعية وصادقة، وشخصياتها قابلة للتعاطف. أعتقد أن كل مشاهد سيجد شخصية يضع نفسه مكانها، وميلر أحد هذه الشخصيات بالنسبة إليّ.



