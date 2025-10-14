كارمن سليمان تكشف مشاعرها حول تجربة الأمومة مع توأم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:11 مساءً - أجرت الفنانة كارمن سليمان لقاء مع الإعلامية جيهان عبد الله في برنامج "أجمد 7" المذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"،وتميز اللقاء بالعفوية والبساطة، خاصةً وأن كارمن تطرقت لحياتها الشخصية وتحدثت عن أطفالها.

كارمن تستمتع بالأمومة

أكدتعلى شعورها بالسعادة بالمرحلة التي تعيشها حالياً مع أطفالها، وكشفت أن ابنتيها التوأم تاليا وتمارا حالياً وصل عمرهما 8 أشهر.

كارمن لم تكن تتوقع إنجاب توأم، وقالت أن وجود 3 أطفال في حياتها غيَّر طريقة تفكيرها، وقالت لزوجها الملحن مصطفى جاد أنها لن تفكر في خطط متعلقة بالأطفال في الفترة الحالية ولا مستقبلاً.

ورغم تعب ومسئوليات هذه المرحلة قالت كارمن: "الفترة دي مش هتيجي تاني وعايزة استمتع بيها، وأعيشها معاهم، ودي نعمة كبيرة وعمري ما كنت أتخيل إن يبقى عندي توأم".

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

استقرار أسري في حياة كارمن سليمان

View this post on Instagram A post shared by Carmen Soliman (@carmensoliman)

أصح غلطه أحدث أعمالها الغنائية

تعيش الفنانة كارمن سليمان حالة كبيرة من الاستقرار الأسري منذ زواجها من الملحن مصطفى جاد، وأنجبت منه طفلها الأول زين وعاشت معه تجارب مميزة حرصت على مشاركتها مع الجمهور عبر حسابها على إنستغرام. وفي ديسمبر الماضي شتركت خبر حملها، لكنها لم تعلن نوع المولود ولا أي تفاصيل تخص الحمل، لكنها فاجأت الجميع بعد ولادتها أنها أنجبت توأمًا وأطلقت عليهما تاليا وتمارا، وحرصت أن تشارك جمهورها بلقطات مميزة من يوم الولادة أثناء استقبال ابنتيها.الجدير بالذكر أن صيف 2025 شهد عودة قوية لـ، حيث طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "أصح غلطة" بشكلٍ منفرد على طريقة "السنجل" وليس دفعة واحدة، حيث أنه مكوّن من ‏‏10 أغانٍ، إنتاج زوجها مصطفى جاد، منها، "فيك حيل تكدب"، "الدنيا رايقة"، "صعبتها ع إللي بعدي"، "يا زعلانين"، "عمر ‏تاني"، "طبطب عليا"، "أنت وبس"، "أناني إنت"، و"حب إيه يا حسرة".

وتعاونت كارمن في الألبوم الجديد، مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، ‏عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.

يمكنك قراءة.. جلسة صلح بين شيرين وأنغام.. مدحت العدل يكشف التفاصيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".