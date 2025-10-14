تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل دفعة جديدة من المساعدات السعودية عبر منفذ رفح إلى قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دفعة جديدة من المساعدات السعودية إلى قطاع غزة، حيث عبرت الشاحنات المحمّلة بالسلال الغذائية منفذ رفح الحدودي متجهة نحو منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، تمهيدًا لتوزيعها ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويواصل المركز جهوده المكثفة عبر جسرين جوي وبحري لنقل المواد الإغاثية، إذ وصلت حتى الآن 67 طائرة و8 سفن محمّلة بأكثر من 7,626 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية. كما سلّم المركز 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب معدات لوجستية ومولدات كهرباء وصهاريج مياه لدعم البنية الإنسانية في القطاع.

وفي إطار تعزيز الاستجابة الإغاثية، وقّع المركز اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إنسانية بقيمة 90.35 مليون دولار داخل غزة، بالإضافة إلى عمليات إسقاط جوي مشتركة مع المملكة الأردنية الهاشمية لتأمين وصول المساعدات رغم إغلاق المعابر.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، دعمًا للشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الأزمة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة.