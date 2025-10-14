تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 14-10-2025

انخفض سهم شركة هومانا إنك HUMANA INC (HUM) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لتتلاشى آمال تعافي السهم على المدى القريب، خاصة وقد جاء ذلك بالتزامن مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 298.00$، ليستهدف مستوى الدعم 252.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط