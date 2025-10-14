ليلى علوي وسط جمهورها في الإسكندرية.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور جديدة جمعتها بأهالي مدينة الاسكندرية، خلال تواجدها هناك.

ليلى علوي برفقة جمهورها بالإسكندرية

نشرتمجموعة صور لها مع أهل الاسكندرية، ووجهت لهم رسالة حب واعتزاز وتقدير، وكتبت تعليق على الصور قائلة: "اتعزمت من صاحبتي تأكلني سمان في العطارين، وبالصدفة المحل كان مليان بأهل إسكندرية أجدع وأحلى ناس، كان حظي جميل إني صادفت أكتر من عيد ميلاد في ليلة واحدة، وشوفت منهم محبة كبيرة، بس عايزة أقولكم إنّي بحبكم أكتر"

وتابعت قائلة: "قد إيه الناس دي كانت طيبة وجدعة ودمهم خفيف، يمكن علشان دي إسكندرية.. المدينة اللي ناسها عندهم حنية مفيش زيها، بحبكم أوي يا أهل إسكندرية، دايمًا بتفكروني ليه مصر حلوة كده".

ليلى علوي وسط الجمهور- الصورة من حسابها على إنستغرام

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي ليلى علوي مع الصور وأضافوا سعادتهم بلقاء ليلى علوي بمحبيها، خاصة وأن الصور المتداولة كانت بسيطة وعفوية، وكشفت عن ارتباط الجمهور بليلى علوي.

تكريم ليلى علوي في مهرجان الإسكندرية

يُشار إلى أن ليلى علوى حصلت على تكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الـ41 التي حملت اسمها. وبعد التكريم، نشرتفيديو أثناء تواجدها على المسرح، ووجهت رسالة شكر لجمهورها وكل من شاركها رحلتها الفنية وقالت: "من قلبي لكل قلب شاركني الرحلة... جمهوري اللي هو سر فرحتي ونجاحي، زملائي اللي كانوا سندي، وكل القائمين على المهرجان اللي رسموا لحظة عمرها ما هتتنسى، محبتكم هي أعظم جايزة...بحبكم".

اقرأي أيضا بكاء ليلى علوي لحظة تكريمها في مهرجان الإسكندرية.. بعدسة الخليج 365

View this post on Instagram A post shared by Laila Eloui Official (@lailaelouiofficial)

ليلى علوي متهمة بالتنمر

بعد هذا الاحتفال، تصدر اسمترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث؛ وذلك بعد توجيه اتهام لها بالاعتداء على صحفي من ذوي الهمم والتنمر عليه، وذلك أثناء تغطيته فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وردت إدارة المهرجان على ما تم تداوله بشأن هذه الواقعة، حيث أصدر بياناً رسمياً حاسماً، نفى من خلاله ما تم تداوله من مزاعم وشائعات، مؤكداً أن الفنانة الكبيرة لم ترتكب أي تصرف مسيء أو خروج عن السلوك اللائق، وأن ما جرى ترويجه يستهدف تشويه سمعة نجمة الدورة وإفساد الصورة المشرقة التي قدمتها خلال فعاليات المهرجان.

اطلعوا على ليلى علوي تحتفل مع ابنها خالد بـ أسعد أيام حياتها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".