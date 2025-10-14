شكرا لقرائتكم خبر انطلاق النسخة الثانية من «البرنامج التدريبي لحديثي التخرج في مجال الأمن السيبراني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستهدف البرنامج تدريب حديثي التخرج الحاصلين على درجة البكالوريوس في كافة تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة، كما يشتمل على مرحلتين يتم تنفيذهما في الرياض وجدة والخُبر، إذ تتمثل المرحلة الأولى في حضور خمس دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأمن السيبراني، فيما تتضمن المرحلة الثانية تدريباً عملياً يتناول ستة مجالات، هي «معمارية الأمن السيبراني والبحث والتطوير، الحوكمة والمخاطر والالتزام، الدفاع، الحماية، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية».
وبيّنت الهيئة أن البرنامج التدريبي سيُعقد على مدى أربعة أشهر بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، مع التركيز على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية في إطار مجالاته المحددة، وذلك استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
