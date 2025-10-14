حنان مطاوع تحقّق إنجازًا عالميًّا بفضل “هابي بيرثداي”

في إنجاز جديد للفنّ المصريّ، تمّ اختيار الممثّلة المصريّة، حنان مطاوع، ضمن قائمة أفضل عشر ممثّلات في فئة الأداء النّسائيّ المُساعد حول العالم، عن دورها في الفيلم المصريّ “هابّي بيرثداي” المرشّح لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دوليّ.

بهذه المناسبة، أعربت حنان، عن سعادتها الكبيرة بهذا التّكريم الدّوليّ وكتبت في منشور عبر حسابها على “إنستغرام”: “سعيدة باختياري كواحدة من أفضل لاعبيّ الأدوار النّسائية المساعدة ضمن عشر فنّانات حول العالم عن فيلم (هابّي بيرثداي).. الحمد لله، ربّنا يكملها لنا على خير ويكرمنا.”

نذكر أنّ فيلم “هابّي بيرث داي”، حظي بعرض عالميّ أوّل ضمن المسابقة الرّسميّة لمهرجان تريبكا السّينمائيّ في دورته الـرّابعة والعشرين بمدينة نيويورك كما أنّه مرشّح للفوز بعدّة جوائز سينمائيّة عالميّة.

ويضمّ الفيلم نخبة من النّجوم، بينها: نيللي كريم، شريف سلامة، حنان مطاوع، حنان يوسف وخديجة أحمد، وهو من تأليف وإخراج سارة جوهر.