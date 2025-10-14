ترشيح سعوديّ جديد للأوسكار… فما هو الفيلم المختار؟

أعلنت هيئة الأفلام السّعوديّة عن اختيار الفيلم الرّوائيّ “هجرة” للمخرجة شهد أمين لتمثيل المملكة رسميًّا في سباق جوائز الأوسكار ٢٠٢٦ عن فئة أفضل فيلم دوليّ، وذلك بعد مراجعة دقيقة شملت عددًا من الإنتاجات السّعوديّة، بإشراف لجنة اختيار الفيلم السّعوديّ لجوائز الأوسكار.

في هذا السّياق، عبّرت مؤسّسة فيلم العُلا عن فخرها بالمشاركة في إنتاج العمل، قائلة عبر بيان رسميّ: “خبر مفرح للسّينما السّعوديّة! نفخر بالإعلان أنّ فيلم هجرة، من إخراج شهد أمين الّذي شارك في إنتاجه فيلم العُلا، قد تمّ اختياره رسميًّا لتمثيل المملكة في جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٦. إنّه إنجاز بارز يعكس طرافة القصص السّعوديّة على السّاحة العالميّة.”

ويُعد “هجرة” من أحدث الإنتاجات السّينمائيّة السّعوديّة الّتي تعكس تنوع القصص المحليّة وثراء الهويّة الثّقافية للمملكة، إذ تدور أحداثه حول رحلة ثلاث نساء سعوديّات من أجيال مختلفة إلى مكّة المكرمة لأداء فريضة الحج، قبل أن تتحول الرّحلة إلى مأساة باختفاء سارة، لتبدأ الجدّة والحفيدة رحلة بحث تكشف أسرارًا عائليّة مدفونة وتسلّط الضّوء على الفجوة بين الأجيال النّسائيّة، في معالجة فنّيّة وإنسانيّة لافتة.

وبحسب معايير الأكاديميّة الأمريكيّة للعلوم والفنون السّينمائيّة، يدخل الفيلم منافسة قويّة مع عشرات الأفلام الدولية الّتي تتأهّل عبر مراحل فرز متعددة تبدأ بإعلان القائمة الأوّلية، تليها القائمة النّهائية للأفلام المرشّحة رسميًّا، على أن يُعلن عن الفائز بجائزة أفضل فيلم دوليّ خلال الدّورة الـ٩٨ من جوائز الأوسكار المقرّرة إقامتها في مارس ٢٠٢٦ على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ويُعتبر اختيار هجرة خطوة جديدة تؤكّد الحضور المتنامي للسّينما السّعوديّة على السّاحة العالميّة، وترسّخ مكانة المبدعين السّعوديّين ضمن المشهد السّينمائيّ الدّوليّ المتطوّر.