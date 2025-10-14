تكنولوجيا: تسريب سعة بطارية وسرعة شحن OnePlus Turbo المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد OnePlus للكشف عن هاتفي OnePlus 15 وAce 6 خلال هذا الشهر، إلا أن التسريبات الأخيرة تشير أيضًا إلى نية الشركة إطلاق سلسلة جديدة تحمل اسم Turbo.

ورغم أن OnePlus لم تؤكد هذه المعلومات رسميًا بعد، فإن تقريرًا صادرًا من الصين كشف بعض التفاصيل المثيرة حول سعة البطارية في هذا الطراز المرتقب.

بحسب منشور من المسرب الموثوق Digital Chat Station على منصة Weibo، ستتضمن ثلاثة هواتف من OnePlus سعات بطاريات مختلفة: الأول ببطارية سعتها 7300 ملي أمبير، والثاني ببطارية 7650 ملي أمبير، والثالث ببطارية 7800 ملي أمبير.

وتشير التقارير إلى أن الهاتف المزود ببطارية 7300 ملي أمبير هو OnePlus 15، في حين يأتي Ace 6 ببطارية 7800 ملي أمبير، أما الهاتف الذي تبلغ سعة بطاريته 7650 ملي أمبير فيُقال إنه OnePlus Turbo.

ورغم اختلاف سعات البطاريات بين هذه الهواتف، فإن سرعة الشحن السلكي ستكون موحدة عند قدرة 100 واط. كما ذكر المصدر أن الأجهزة الثلاثة ستأتي بشاشات بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، وهي ميزة أكّدتها OnePlus بالفعل لهاتف OnePlus 15.

ومن ناحية الأداء، سيعمل OnePlus 15 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، وهو نفس المعالج المتوقع في هاتف Ace 6. أما OnePlus Turbo فقد يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، خاصة أن الشركة أعلنت سابقًا أنها ستكون أول من يطرح هاتفًا بهذا المعالج الجديد.

المصدر