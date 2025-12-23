الاقتصاد

سعر البلاتين يستأنف الارتفاع– توقعات اليوم 23-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-23 05:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر البلاتين ثباته الإيجابي فوق الحاجز النفسي المتمثل بمستوى 2000.00$ لنلاحظ تفاعله مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بتشكيله لاندفاع صاعد قوي ليتجاوز بذلك مستوى 2125.00$ وليستقر قرب 2185.00$.

 

لا مفر حاليا أمام السعر من استئناف تسجيله لمكاسب تاريخية نظرا لاستمرار توفر العوامل الإيجابية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 2223.00$ ليواجه بذلك مستوى 2.236% فيبوناتشي الامتدادي ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للتداولات القريبة والمتوسطة.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2085.00$ و 2223.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

