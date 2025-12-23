سعر البلاتين يستأنف الارتفاع– توقعات اليوم 23-12-2025

استغل سعر البلاتين ثباته الإيجابي فوق الحاجز النفسي المتمثل بمستوى 2000.00$ لنلاحظ تفاعله مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بتشكيله لاندفاع صاعد قوي ليتجاوز بذلك مستوى 2125.00$ وليستقر قرب 2185.00$.

لا مفر حاليا أمام السعر من استئناف تسجيله لمكاسب تاريخية نظرا لاستمرار توفر العوامل الإيجابية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 2223.00$ ليواجه بذلك مستوى 2.236% فيبوناتشي الامتدادي ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للتداولات القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2085.00$ و 2223.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع