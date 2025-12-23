سعر النحاس بانتظار تجاوز الحاجز-توقعات اليوم 23-12-2025

قدّم سعر النحاس بعض التداولات الجانبية ليحافظ بذلك على استقراره ضمن المسار الصاعد بتذبذبه المستمر قرب الحاجز المتمثل بمستوى 5.5000$, تؤول الجانبية الحالية لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من التداولات الجانبية لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتحقيق اختراق الحاجز الحالي لينجح بالوصول نحو المحطات الإضافية المتمثلة بمستوى 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

أما فشل الاختراق قد يدفع ذلك بالسعر لتشكيل بعض الموجات التصحيحية ليضطر خسائر مؤقتة باستهدافه للدعم الأولي المستقر قرب 5.1300$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3100$ و 5.6300$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق