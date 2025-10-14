مدير عام قوات الشرطة يلتقى وفد المنظمة الدولية للهجرة والعمليات

التقى الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة بمكتبه اليوم السيدة أوغوتشى دانييلز نائب مدير المنظمة الدولية للهجرة والعمليات بحضور الفريق شرطة حقوقي/ الطاهر على محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام

المدير العام لقوات الشرطة أشاد بإهتمام المنظمة وتعاونها التام فى دعم الخطط والبرامج الخاصة بالحد من الهجرة غير الشرعية ، فضلا عن دعم المنظمة لبرامج العودة الطوعية للمواطنين ، مشيرا الى الإستهداف الممنهج للمليشيا المتمردة للبنى التحتية لقوات الشرطة وتدميرها للأجهزة والمعدات الفنية التى كانت تستخدم فى عمليات الرصد والمتابعة مع الجهات ذات الصلة لمحاربة الهجرة غير الشرعية ، داعيا المنظمة الى توفير الدعم الفنى اللازم حتى تتواصل جهود الدولة فى محاربة الهجرة غير الشرعية

نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام أوضح أن الزيارة لها ما بعدها فى معالجة كثير من القضايا وتوفير الدعم وتنفيذ المشروعات مع المنظمة عبر مصفوفة واضحة مع الجهات ذات الصلة من قوات الشرطة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن نائب مدير المنظمة الدولية للهجرة والعمليات أكدت أن المنظمة من أولى المنظمات التى باشرت عملها من الخرطوم عقب التحرير بمساهمتها فى دعم برامج العودة الطوعية وتقديم الدعم اللوجستى فى مجالات التعليم والصحة والمياه بالمركز والولايات ، مشيدة باهتمام الدولة ودعمها لخطط المنظمة للحد من الهجرة غير الشرعية ، مشيرة الى إستمرار توفير الدعم اللازم لبرامج المنظمة بالبلاد.

المكتب الصحفي للشرطة