رسوم ترامب الجمركية على الخشب والأثاث تدخل حيّز التطبيق

ابوظبي - سيف اليزيد - دخلت رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية الجديدة على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التطبيق الثلاثاء.

وتشمل الحزمة الأخيرة رسوما جمركية نسبتها 10 في المئة على الخشب الليّن بينما تبدأ الرسوم على أنواع معيّنة من الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ من نسبة 25 في المئة.

واعتبارا من الأول من يناير، سترتفع الرسوم المفروضة على الأثاث المنجّد إلى 30 في المئة، بينما سترتفع تلك المفروضة على خزائن المطابخ والحمامات إلى 50 في المئة.

لكن الرسوم على منتجات الأخشاب من بريطانيا لن تتجاوز 10 في المئة فيما تواجه تلك من الاتحاد الأوروبي واليابان حدا أقصى قدره 15 في المئة.

وقال ترامب عند فرض الرسوم الأخيرة إن قطاع إنتاج الخشب الأميركي "ما زال أقل تطوّرا مما يجب"، ما يترك البلاد معتمدة على الواردات.