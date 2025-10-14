العاهل الأردني يبدأ جولة أوروبية

ابوظبي - سيف اليزيد - غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، في جولة عمل أوروبية تشمل إيطاليا والمجر وسلوفينيا يستهلها بلقاء البابا في الفاتيكان، وفق ما أفاد بيان للديون الملكي.

ويلتقي الملك الذي ترافقه الملكة رانيا، في الفاتيكان، البابا لاوون الرابع عشر، وذلك للمرة الأولى منذ تنصيبه.

وفي روما، سيلتقي الملك بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، كما سيترأس مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني جولة جديدة من "اجتماعات العقبة".

في بودابست، سيجري الملك لقاءات مع الرئيس المجري تاماس سوليوك ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، وأعضاء في البرلمان المجري.

ويشارك الملك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" التي تترأسها سلوفينيا هذا العام.

في ليوبليانا، سيجري الملك مباحثات مع رئيسة سلوفينيا نتاشا بيرك موسار، ورئيس الوزراء روبرت غولوب.

وبحسب البيان، سيبحث الملك خلال هذه الجولة "سبل تعزيز العلاقات بين الأردن وهذه الدول وتطوير مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار في المنطقة".