بعد فترة توقف طويلة.. انطلاق تصوير شمس الزناتي البداية

أبرز التغييرات في أبطال الفيلم

انطلاق تصوير فيلم شمس الزناتي - الصورة من الشركة المنتجة

محمد إمام وأحمد عبد الحميد من فيلم شمس الزناتي - الصورة من الشركة المنتجة

محمد إمام وأحمد عبد الحميد من فيلم شمس الزناتي - الصورة من الشركة المنتجة

أعمال فنية منتظرة لـ محمد إمام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - أعلن القائمون على فيلم "" بطولة الفنان، انطلاق تصوير العمل اليوم الثلاثاء بعد فترة طويلة من التوقف، حيث جاء استكمال تصوير العمل بعد تغييرات جذرية في فريق الفيلم، أبرزها الاستعانة بالمخرجبدلاً من عمرو سلامة، الذي كان قد بدأ بالفعل تصوير عدد من المشاهد قبل التوقُّف، إضافة إلى تغييرات في عدد من الأبطال.وشهدت كواليس فيلم "" بعد استئناف تحضيراته مرة أخرى خلال الأيام الماضية، اعتذار بطلة الفيلم أسماء جلال رغم تصويرها بعض المشاهد، بسبب تأجيل مواعيد التصوير أكثر من مرة، وانشغالها بأعمال أخرى في الفترة الحالية، إضافة إلى انسحاب الفنان مصطفى غريب وكذلك الفنان عمرو عبد الجليل، حيث كانوا ضمن فريق عمل الفيلم قبل توقفه.قد تحبين قراءة.. سينما عادل إمام في 2025.. أجزاء جديدة من 3 أفلام لـ الزعيمفيلم "" بطولة محمد إمام، وباسم سمرة، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، وأحمد عبد الحميد، وسارة بركة وإسلام خالد، الفيلم مأخوذ عن رائعة الزعيم عادل إمام الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه؛ حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.ويعود محمد إمام للعمل مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "" الذي تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وقت عرضه في دور السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.يمكنك قراءة أيضاً.. أبرز الفنانين العائدين للمنافسة في رمضان 2026 بعد غيابوفي سياق آخر ينتظرعرض فيلمه الجديد "" خلال موسم عيد الفطر السينمائى 2026، حيث انتهى من كافة مشاهد العمل الذي يجمعه بالفنان، من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله، ويشارك في البطولة يسرا اللوزي، يارا السكري، إنتصار، إلى جانب عدد من النجوم الآخرين، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي لا يخلو من الأكشن.كما بدأ إمام التحضيرات لمسلسله الجديد ""، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، بعد تأجيله من العام الماضي لأسباب إنتاجية، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبد الله الفتوح، ويجسد فيه محمد إمام شخصية زعيم مافيا، في قالب درامي تشويقي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».