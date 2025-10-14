هل تتواجد شيرين عبد الوهاب في مصر؟ مدين يفجر مفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - فجَّر الملحن مدين مفاجأة من العيار الثقيل عن النجمة شيرين عبد الوهاب، وهي تواجدها في مصر، موضحًا أنها تتمتع بصحة جيدة، وسوف تقدم عدد من الأعمال الغنائية قريبًا، وذلك بعدما أفادت عدد من التقارير الصحفية مؤخرًا عن تواجدها في إحدى الدول الأوربية، وذلك لخضوعها للعلاج النفسي واسترداد صحتها بعيداً عن ضغوط الإعلام والارتباطات الفنية والأزمات.

هل تتواجد شيرين في مصر؟

نعم، حيث أكد الملحن مدين من خلال لقائه مع كاميرا موقع " ET بالعربي" بتواجد شيرين عبد الوهاب حاليًا في مصر؛ موضحًا أنها تتمتع بصحة جيدة، ومشيرًا إلى نيتها لتقديم عدد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة، حيث قال: "شيرين عبد الوهاب كويسة و هي موجودة في مصر دلوقتي، هي كان عندها شوية اكتئاب وإن شاء الله هتسمعوا حاجات ليها قريب". وأكمل: "هي شغالة على حاجات جديدة مش عايز أصرح عنها لحد ما هي تطلع توضح كل حاجة، وكنا هنتقابل في عيد ميلادها، وحصلت لغبطة معرفناش نروحلها، وهي كانت فرحانة جدًا أننا كنا هنروحلها بس حصل ايفينت واتأخرنا مروحنلهاش، وهي دائمًا على تواصل معانا".

نصيحة مدين للجمهور

ونصح مدين الجمهور على ضرورة دعم شيرين عبد الوهاب وعدم التركيز على أمورها الشخصية، حيث قال: "شيرين كويسة؛ وأحيانًا بتدخل في حالة اكتئاب بسب حياتها الشخصية وبترجع تستعيد قوتها، ولكن إحنا عايزين دايماً نشجعها في الحتة اللي خاصة بالشغل بدل التركيز على حياتها الشخصية لأن الحاجات دي هي ممكن تجيب اكتئاب لأي حد، وهي دايمًا شغالة وبتحضر حاجات جديدة وفي أغاني من الألبوم الأخير لسه منزلتش هتنزلها الفترة الجاية".

حقيقة سفر شيرين عبد الوهاب للعلاج

أكدت عدد من التقارير الصحفية، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد سافرت إلى إحدى الدول الأوربية، وتُقيم حالياً بإحدى المستشفيات الكبرى لتلقي علاج نفسي، قد تمتد مدته من 6 إلى 8 أشهر، حيث تعيش فترة نقاهة علاجية حتى تتعافى مما مرت به خلال الفترة الماضية من أزمات. وجاءت هذه الخطوة من أجل ترتيب جميع أمورها على المستوى الفني والشخصي؛ لتعود بعدها لمواصلة نشاطها الفني، وتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة التي اتفقت عليها مؤخراً.

مصير ابنتيها بعد السفر

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر عودة ابنتيها "هنا ومريم" للعيش مع والدهما الملحن محمد مصطفى، إلى حين تماثل والدتهما للشفاء وعودتها مجدداً إلى حياتها الطبيعية.

هل عاد حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب؟

على جانبٍ آخر، كان الفنان حسام حبيب قد أكد أنه لا يتواصل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب ولا يعرف عنها أي شيء هذه الفترة، مشيراً إلى أن أنباء عودتهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقال حسام حبيب خلال لقاء مع "ET بالعربي": "والله العظيم أنا معرفش عنها حاجة، هي في فترة نقاهة مش علاج ولا حاجة.. علاج من إيه؟ الحمد لله هي كويسة زي الفل، كل ما كنت بعرف أطمن عليها بطمن عليها بس دلوقتي مش عارف". ووجه حسام حبيب رسالة لشيرين عبد الوهاب قال فيها: "رسالتي ليها ربنا يوفقها ويكرمها ويرجعها، مش يرجعها أنا مشوفتهاش راحت في حته عشان ترجع بس تفضل محافظة على مكانتها والناس اللي بتحبها بتمنالها الخير دايماً".



حقيقة تقديم شيرين عبد الوهاب ألبوماً للشتاء المقبل

من جهةٍ أخرى، كان الشاعر الغنائي تامر حسين قد حرص على طمأنة الجمهور على أحدث تطورات الحالة الصحية للنجمة شيرين عبد الوهاب، كاشفاً عن عودتها قريباً إلى جمهورها من خلال أغنية وطنية؛ ليعود مرة ثانية ويكشف مفاجأة سارة أخرى عن شيرين وهي عملها على ألبوم جديد سوف تطرحه خلال الموسم الشتوي المقبل، تتعاون من خلاله مع أبرز الأسماء الفنية والموسيقية في الوطن العربي من الملحنين والشعراء والموزعين؛ أبرزهم عزيز الشافعي، مدين، أحمد إبراهيم، وتوما وآخرون.

وتمثل هذه الخطوة عودة للفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية وكل محبيها وجمهورها؛ وطي صفحات الخلافات سواء الشخصية أو المهنية التي قد طالت مسيرتها الفنية خلال الفترة الماضية، وجعلت من اسمها ترند مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر مؤشر البحث "غوغل"، التي روجت لها شيرين من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وتحمل اسم "غالية علينا يا بلدنا"، موجهة رسالة إلى جمهورها وكل محبيها، حرصت من خلالها على طمأنتهم على حالتها الصحية وتوجيه الشكر لهم على دعمها ومساندتها في أزماتها الأخيرة؛ وذلك من خلال نشر بوستر للأغنية مصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلاله وهي ترتدي علم مصر؛ وعلقت موجهة رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "جمهوري الغالي الف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان انتظروا احلى مفاجأة من احلى شيرين واحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لاحلى بلد في الدنيا".

"بتمنى أنساك" أخر ألبومات شيرين عبد الوهاب

جدير بالذكر، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية هذا العام 2025 والذي حمل اسم "بتمنى أنساك"، وذلك على الرغم من أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي قامت بحذف أغانيها من يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها. ولأن شيرين كانت مصرة على إمتاع جمهورها بأغاني هذا الألبوم قامت بتدشين قناة رسمية عبر تطبيق واتساب وطرحت أغاني الألبوم. تضمن ألبوم شيرين العديد من الأغاني المميزة التي تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ولعل أبرز هذه الأغاني "عودتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني". وتُعتبر أغنية بتمنى أنساك أشهر أغاني الألبوم وحققت نسب مشاهدة بلغت 100 مليون مشاهدة وذلك وقت طرحها، واحتفل الملحن عزيز الشافعي بهذا النجاح، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

