من هي هايدي خالد زوجة هادي الباجوري الجديدة؟

من هي هايدي خالد زوجة هادي الباجوري؟

View this post on Instagram A post shared by هايـدي(@heidikhalid)

هادي الباجوري: "كل تفصيلة كانت فن"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - تصدرت الفنانة الشابة، محركات البحث وكذلك "الترند" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عقد قرانها على المخرج، أمس الاثنين، في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المُقربين، حيث خطفت أنظار الجمهور، بالتزامن مع الكشف عن جلسة التصوير التي خضع لها الثنائي قبل مراسم عقد القران.هايدي خالد، لم تكن وجهاً معروفاً بالنسبة لقطاع كبير من الجمهور، لاسيما وأنها مازالت تخطو خطواتها الأولى في عالم التمثيل، فمن هي الزوجة الجديدة للمخرج هادي الباجوري؟.- من مواليد 14 أبريل عام 1994، إذ يكبرها زوجها بـ21 عاماً تقريباً، كونه مواليد 4 أغسطس عام 1973.- هي الزوجة الرابعة لـ هادي الباجوري، بعدما سبق له الزواج من 3 فنانات أخريات، منهن فيدرا وياسمين رئيس.- هايدي طبيبة أسنان، حاصلة على ماجستير في تركيبات الأسنان الثابتة من جامعة ولاية أريزونا.- تخرجت في كلية الطب في أكتوبر عام 2018، حيث كشفت عن صورتها في حفل التخرج، عبر حسابها على "إنستغرام" وشاركت أصدقاءها تلك اللحظات السعيدة، وعلقت عليها بقولها: "والآن يمكنكم مناداتي رسمياً بالدكتورة هايدي، وأخيراً، كل هذا الجهد يُكلّل بالنجاح، تخرجتُ في كلية طب الأسنان بامتياز مع مرتبة الشرف".- تهوى الغناء وكذلك كتابة الأغاني، لكن لم تخض التجربة بشكلٍ احترافي حتى الآن.- تميل إلى خوض مغامرات وتجارب جديدة طوال الوقت، تكتشف من خلالها ذاتها والتغلب على مخاوفها، لعل أبرزها الصعود إلى مرتفعات وكذلك القفز بالمظلات.- عملت كـ"موديل" خلال الـ5 سنوات الماضية.- اقتحمت عالم التمثيل لأول مرة، عام 2019، حيث كان أول أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة الفنانة هنا الزاهد.- واصلت نشاطها الفني، حيث يضم أرشيفها 4 أعمال فقط حتى الآن، منهما عملان مع هادي الباجوري، "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد فهمي، و"هيبتا: المناظرة الأخيرة" الذي يُعرض في دور السينما حالياً، وذلك إلى جانب مشاركتها في حكاية "على الهامش" من مسلسل "إلا أنا" عام 2021.

وكان هادي الباجوري، قد وثق لحظات عقد القران، عبر مشاركته مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهر فيها بأناقة مميزة، حيث ارتدى جاكيت رمادي اللون، وقميصاً وبنطلوناً أبيض، مما منحه مظهراً كلاسيكياً وعصرياً في آن واحد، بينما أطلت العروس بفستان أبيض تميز بتصميم راقٍ يبرز جمالها مع الحفاظ على الطابع الكلاسيكي لفستان الزفاف، في إطلالة جمعت بين البساطة والأناقة.

وشارك الباجوري محبيه وجمهوره سعادته بتعليق جاء كالتالي: "كتبنا كتابنا، كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية. شكراً لكل اللي خلّى اليوم بالشكل ده".

"هيبتا- المناظرة الأخيرة".. آخر أعمال هادي الباجوري الإخراجية

يُعد فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" أحدث أعمال المخرج هادي الباجوري الإخراجية، والذي كشف خلال أحد لقاءاته الصحفية عن التحديات الكبيرة التي واجهت إنتاج الجزء الثاني، معتبراً أن تقديم جزء جديد بعد النجاح الكبير للجزء الأول عام 2016 كان "تحدياً إبداعياً حقيقياً".

وأوضح الباجوري أن رحلة تطوير العمل استغرقت قرابة 8 سنوات، بدأت بثلاث سنوات من العمل على قصة بأبطال محددين، قبل أن يتوصل إلى رؤية فنية جديدة تقوم على مجموعة مختلفة من الشخصيات. مشدداً في الوقت نفسه على حرصه على الحفاظ على الهوية الأصلية للعمل من خلال الإبقاء على عناصر أساسية من الجزء الأول، أبرزها أسلوب السرد المميز وهيكل الفصول القصصية التي شكلت علامة فارقة في الجزء الأول.

ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك. تأليف محمد صادق. وسيناريو محمد جلال، ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبوبكر.



