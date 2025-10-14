تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-10-2025

استقر سعر عملة Avalanche (AVAXUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 27.85$، ليستهدف مستوى الدعم المهم 20.65$ استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط