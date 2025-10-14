بالفيديو- مظاهرة تركيّة في “كان”… ممثّلو الدّراما التّركيّة يروّجون لأعمالهم في “ميبكوم”

شهدت مدينة كان الفرنسيّة توافد عدد من أبرز ممثّلي الدّراما التّركيّة للمشاركة في معرض “ميبكوم٢٠٢٥”، أحد أهم المعارض العالميّة المتخصّصة في الإنتاج التّلفزيونيّ وبيع وتوزيع المسلسلات حول العالم.

وحضر الممثّلان كرم بورسين وليزجي جورميت لترويج مسلسلهما الجديد “الخفقان”، بينما لفتت الممثّلة ديميت أوزدمير والممثّل شاتاي أولسوي الأنظار بظهورهما خلال التّرويج لعملهما الجديد “حلم أشرف”، إذ لاحقتهما عدسات الكاميرات، وانتشرت صورهما على نطاق واسع عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ. (http://www.instagram.com/p/DPxr87jiHj3/)

كما شارك الممثّلان خالد أوزغور وأوزجي ياغيز في المعرض، إذ حضرا لدعم مبيعات مسلسلهما “عيناك كالبحر الأسود”، على أن يعودا في السّاعات القادمة إلى مدينة ريزا لاستكمال تصوير العمل.

أيضًا يشارك في المعرض الممثل مراد يلدريم وشريكته في مسلسل “ورود وذنوب” الممثلة جيمري بايسال.

في المقابل، أُلغيت في اللحظات الأخيرة رحلة الممثّلَين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل إلى “كان”، رغم أنّه كان من المقرر مشاركتهما في المعرض للتّرويج لمسلسلهما “حبّ ودموع”، وذلك بسبب ضغط جدول التّصوير وسعيهما للانتهاء من الحلقة الجديدة في موعدها.

ويأتي الحضور التّركيّ اللافت في معرض MIPCOM ليؤكّد استمرار الدّراما التّركيّة في تحقيق انتشار عالميّ واسع، إذ تُعرض أعمالها في أكثر من مئة دولة، وتُعدّ من بين أكثر الإنتاجات التّلفزيونيّة رواجًا ومبيعًا على مستوى العالم.