ماذا قال عبد العزيز الويس بعد الإعلان عن موعد طرح ألبومه "الأول"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - بشكلٍ رسمي، أعلن الفنان والملحن عبد العزيز الويس عن موعد طرح ألبومه الجديد، الذي جاء بعنوان "الأول"، والذي سيكون بتاريخ 15 أكتوبر 2025، ونشر عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام موعد طرح الألبوم، وشكر من خلاله جميع من شاركه من فريق العمل دون استثناء بعد أن نشر بوستر الألبوم.

عبد العزيز الويس يشكر كل فريق عمل الألبوم

علق عبد العزيز الويس وكتب: "15 أكتوبر الأربعاء موعد نزول الألبوم الأقرب إلى قلبي "الأول"، ألبوم يشبهني في كل تفاصيله، اخترنا مواضيع وقصصاً تشابه أوقاتنا وأيامنا ومشاعرنا، هذا الألبوم علمني أشياء كثيرة حياتياً، شكراً من قلبي لظهري وصديق عمري العبقري طلال العيدان، شكراً للعزيزة على قلبي صديقة الألف موقف الرائعة الأنين، شكراً للموزع الرائع محمد خسروه، شكراً لحبيبي وأجمل من يفسرني الشاعر العبقري مشاري إبراهيم، شكراً للشاعر الرائع قصي عيسى، شكراً لعشرة عمر صوتي صهيب العوضي، شكراً للرائع أدهم معتز والملحن العبقري تيام علي، شكراً إدارة أعمالي محمد الحوتي، شكراً وارنر بروذر أرابيا على اهتمامكم بكل التفاصيل، شكراً بدر الفرج حببتني بالتصوير وسهلته عليّ، عيسى الأنصاري شكراً لأنك طلعتني بأحلى صورة اللي متعود عليها، شكراً لكل من آمن فيني منذ بدايتي إلى اليوم، هذا مو ميني ألبوم هذا مشاعر مجتمعة في مكان واحد".

وكان الويس قد روج لبعض الأغاني من ألبومه "الأول"، حيث شارك مؤخراً بوستر لأغنية مشتاق وكتب حينها "مشتاقلك من ألبوم "الأول"، 15 أكتوبر. ديو يجمعني بالعزيزة على قلبي جداً المبدعة الأنين، كلمات مشاري إبـراهيم، ألحان وتوزيع مكس ماستر طلال العيدان، ميلوداين صوت صهيب العوضي، تصميم الفيديو محمد حلمي، إدارة أعمال محمد الحوتي".

وكتب وعلق على الأغنية: "لكل الناس اللي حولك عبر تكلم قول اللي بقلبك لهم معاك اليوم، ما تدري إذا يكونون معاك باچر".

كما روج الويس لأغنية أخرى من ألبومه وكتب: "15 أكتوبر" عارف من ألبوم الأول، كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، توزيع مكس ماستر محمد خسروه، تصميم الفيديو محمد حلمي، توزيع ونشر الألبوم: وارنز ميوزك أرابيا".

وعلق وكتب أيضاً عن الأغنية: "إلى كل الناس اللي شايلة الدنيا بقلبها وساكتة ولا تتكلم وتبان للناس أنها بأحسن حال والحمد لله دايماً يكون هوّ الرد، هذي الأغنية عني وعنكم".

كما روج الويس لأغنية أخرى من ألبومه وكتب: "15 أكتوبـر" جمالك من ألبوم "الأول"، كلمات مشاري إبراهيم، ألحان: الرائعة الأنين، توزيع طلال العيدان، مكس ماستر صهيب العوضي، إيقاع تركي البيشي، تصوير بدر الفرج، ستايلست عيسى الأنصاري، نشر وتوزيع وارنر ميوزك".

آخر أعمال من ألحان عبد العزيز الويس

وكان الفنان والملحنقد كشف مؤخراً عن آخر تعاون له مع الفنانة بلقيس، وكتب حينها جديدي مع النجمة الرائعة بلقيس"مدللي"، كلمات قصي عيسـى، ألحاني، توزيع مكس ماستر طلال العيدان، إخراج دان حداد".

وعلق على الأغنية، وكتب عنها: "أغنية لها مكانة في قلبي جداً"، وتفاعلت معه الفنانة بلقيس وكتبت: "بطل".

كما تعاون مع الفنانة آلاء الهندي، حيث قدم لها لحن أغنيتها "كيد النسا"، ونشر حينها فيديو لمقطع من الأغنية، وكتب: "جديدي مع الصوت الرائـع آلاء الهندي، كيد النسا"، كلمات: علي بوغيث، ألحاني، توزيع: العبقري طلال العيدان، مكس ماستر: صهيب العوضي، إخراج: دافـي".

كما تعاون الويس بتقديم لحن للفنانة رحمة رياض من خلال أغنيتها التي طرحتها مؤخراً، وهي "من الآخر"، ونشر فيديو لمقطع من الأغنية وكتب حينها: "في حياتنا راح نتخلى عن أشياء نحبها علشان ربي كاتب لنا أشياء بنحبها أكثر، نقطة وسطر جديد لكل الأشياء اللي تأخذ من طاقتنا وحبنا ومشاعرنا بلا معنى، جديدي مع الصوت العراقي الشجي أختي رحمة رياض "من الآخر"، كلمات: الرائع مشاري إبراهيم، توزيع: العبقري طلال العيدان، مكس ماستر: روجير، إخراج: جاد رحمة".

وتفاعلت رحمة رياض حينه مع ما كتب عبد العزيز الويس، وعلقت وكتبت: "من الآخر"، أنت فنان وكل تعاون وياك يضيف إليّ شي جديد ومختلف، مبروك النا يا أخوي المبدع".

