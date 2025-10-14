شكرا لقرائتكم خبر عن سهم جيه بي مورجان يتراجع رغم تحقيق قفزة قياسية في إيرادات التداول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوز بنك جيه بي مورجان تشيس (JPMorgan Chase) توقعات المحللين للربع الثالث من العام، بعدما حققت أنشطة التداول والاستثمار المصرفي إيرادات تزيد بنحو 700 مليون دولار عن التقديرات، مسجلة رقمًا قياسيًا في إيرادات التداول.



ووفقًا لبيانات شركة LSEG، جاءت نتائج البنك على النحو التالي:

ربحية السهم: 5.07 دولار مقابل توقعات بلغت 4.84 دولار.

الإيرادات: 47.12 مليار دولار مقابل تقديرات بلغت 45.4 مليار دولار.

وقال البنك في بيان له إن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 14.39 مليار دولار، أي ما يعادل 5.07 دولار للسهم الواحد، فيما نمت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 47.12 مليار دولار.



الاضطرابات السياسية العالمية تدعم أرباح البنوك الأميركية الكبرى



حتى الآن هذا العام، استفادت أكبر البنوك الأميركية من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ حققت إيرادات تداول أعلى مع اضطراب الأسواق العالمية جراء سياساته التجارية والاقتصادية، ما أجبر المستثمرين على إعادة تموضع محافظهم الاستثمارية.



وقال الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون في البيان إن إيرادات التداول البالغة 8.9 مليار دولار تمثل أعلى مستوى للربع الثالث في تاريخ البنك.



وأشار إلى أن نشاط المصرفيين الاستثماريين ارتفع بفضل نهج أكثر تساهلاً تجاه صفقات الاندماج والاستحواذ، كما أن الجهات التنظيمية المصرفية في عهد ترامب اقترحت تخفيف متطلبات رأس المال واختبارات التحمل.



كما ساعدت المؤشرات الأميركية التي بلغت أو اقتربت من مستويات قياسية في تعزيز أداء وحدات إدارة الثروات لدى البنوك الكبرى، بما في ذلك جيه بي مورغان.



تفاصيل الأداء المالي: قفزة في التداول المصرفي والاستثمار



قفزت إيرادات تداول الدخل الثابت لدى البنك بنسبة 21% في الربع الثالث إلى 5.6 مليار دولار، متجاوزة تقديرات StreetAccount بنحو 300 مليون دولار.



كما ارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 33% لتصل إلى 3.3 مليار دولار، أي أعلى أيضًا من التوقعات بنحو 300 مليون دولار.



أما رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية فقد نمت بنسبة 16% لتبلغ 2.6 مليار دولار، متفوقة على التقديرات البالغة 2.5 مليار دولار.



ديمون يحذر من اضطرابات محتملة رغم الأداء القوي



وقال جيمي ديمون إن جميع وحدات أعمال البنك الرئيسية أدت أداءً جيدًا في ظل بيئة اقتصادية مواتية، لكنه أشار إلى أن البنك يستعد لاحتمال حدوث اضطرابات مستقبلية.



وأضاف: "رغم بعض مؤشرات التباطؤ، خصوصًا في نمو الوظائف، فإن الاقتصاد الأميركي ظل متماسكًا بشكل عام.



ومع ذلك، لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين ناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية المعقدة، والرسوم الجمركية، والتقلبات التجارية، وارتفاع أسعار الأصول، ومخاطر التضخم المستمر.



وكما هو الحال دائمًا، نأمل الأفضل، لكن هذه العوامل المعقدة تفسر سبب استعدادنا لمجموعة واسعة من السيناريوهات."



ارتفاع مخصصات خسائر القروض مع توقع مزيد من التعثرات



ارتفع مخصص خسائر القروض لدى البنك بنسبة 9% إلى 3.4 مليار دولار، متجاوزًا التقديرات البالغة 3.08 مليار دولار، في إشارة إلى أن البنك يستعد لاحتمال زيادة حالات التعثر في السداد خلال الفترة المقبلة.



تفوق البنوك الكبرى على نظيراتها الإقليمية



حققت البنوك الأميركية الكبرى أداءً أفضل بكثير من المصارف الإقليمية هذا العام، إذ ارتفع مؤشر KBW للبنوك الكبرى بنحو 15%، بينما تراجع مؤشر KBW للبنوك الإقليمية بنسبة 1% تقريبًا.



وشملت قائمة البنوك التي أعلنت نتائجها يوم الثلاثاء غولدمان ساكس، وسيتي غروب، وويلز فارجو، في حين من المقرر أن تصدر بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي نتائجهما يوم الأربعاء.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم جيه بي مورجان تشيس في تمام الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 303.2 دولار.