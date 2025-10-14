شكرا لقرائتكم خبر مبادرة جميل للتقنية العميقة تكرم المشروعات الريادية الفائزة بجائزتها في نسختها الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت مبادرة جميل للتقنية العميقة، المشروعات الريادية الفائزة بجائزتها في نسختها الأولى 2025، بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية، وبشراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وذلك في مقر «الكراج» بالرياض.

ويأتي هذا التكريم دعما للشركات الناشئة ولتحفيزها في النمو والتوسع، بعد إكمالها رحلة المبادرة الحافلة التي شملت التدريب والتوجيه بمشاركة الخبراء والمستثمرين والجهات الفاعلة في المنظومة الريادية؛ بهدف تحويل المشروعات البحثية والابتكارات إلى حلول ومنتجات صناعية وتجارية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية المملكة عالميا في مجال التقنيات العميقة.

وشهد برنامج الحفل الختامي للمبادرة، الذي حضره رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» الدكتور منير بن محمود الدسوقي، بحضور عدد من قيادات «كاكست»، وعبداللطيف جميل، ونخبة من المختصين بالتقنيات العميقة في القطاعين العام والخاص، عرضا للمشاريع البحثية الفائزة بالجائزة، وورش عمل قدمها مجموعة من الخبراء لعموم المهتمين بجوانب التقنية العميقة، إضافة إلى توفير منصة للتواصل وبناء الشراكات بين الحضور والمستثمرين، كما تضمن البرنامج معرضا لـ30 شركة ناشئة مشاركة في هذه المبادرة.

وفي ختام الحفل أعلنت أسماء المشروعات الثلاثة الفائزة بالجوائز البالغ مجموعها 2.25 مليون ريال سعودي، حيث فازت شركة بلانسولين بالمركز الأول، التي ابتكرت تقنية تستخدم الخلايا النباتية لتصنيع الإنسولين، ما يسمح بتوطين صناعة الإنسولين في المملكة ويجعل تصنيعه أكثر كفاءة وأقل تكلفة، أما المركز الثاني فكان من نصيب شركة فيزيقراوند (VisiGround) التي تم تخريجها من برنامج كاكست لإنشاء الشركات (KVP) في نسخته الأولى، التي توفر رادارات أرضية تثبت على روبوتات متحركة مصممة محليا، ما يتيح تصوير أعماق الأرض بدقة عالية لكشف التسريبات وتقليل الموارد التشغيلية، وفازت شركة أي راما (iRama) بالمركز الثالث، التي طورت تقنيات تطبق مفهوم الزراعة الحضرية، ما يسمح بإنتاج الغذاء محليا داخل المدن ويحسن الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على سلاسل الامداد البعيدة.

وبهذه المناسبة أكد النائب الأول لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار الدكتور خالد الدكان، أن هذه المبادرة تعد منصة فريدة لتمكين رواد الأعمال السعوديين في مجالات التقنية العميقة، وربطهم بالمنظومة البحثية والاستثمارية، مما يسهم في تعزيز موقع المملكة عالميا في هذا المجال الحيوي.

وقال: نلمس اليوم ثمار التعاون البناء الذي يجسد نموذج الابتكار السداسي الذي طورته «كاكست»، حيث تتكامل جهود القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجهات غير الربحية مع الجامعات والمجتمع البحثي ورواد الأعمال والمستثمرين، من خلال مشاريع نوعية تسهم بفاعلية في مجالات الصحة والبيئة والطاقة.

من جانبها قالت عضو مجلس الإدارة لمؤسسة مجتمع جميل السعودية الدكتورة مي طيبة: إن فوز هذه المشروعات الثلاثة يعكس طموح المبتكرين السعوديين وقدرتهم على تحويل الأبحاث والتقنيات المتقدمة إلى حلول عملية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، ويجسد يوم العروض النهائية ثمرة العمل التشاركي بين مؤسستنا والشركاء والداعمين، ويمثل بداية لمستقبل أكثر ابتكارا وريادة في المملكة العربية السعودية.