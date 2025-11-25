انت الان تتابع خبر حادثة الدورة.. الإعدام بحق مدير زراعة بغداد السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالاعدام بحق مدير زراعة بغداد السابق".



وأضاف ان "المدان قام باقتحام مديرية زراعة بغداد مع مجموعة مسلحة والاشتباك مع القوات الأمنية بعد أن صدر بحقه قرار إعفاء من المنصب وتكليف آخر بدلاً عنه، مما أدى إلى استشهاد منتسب ومواطن واصابة آخرين".

وبين المجلس ان "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 / 3 / 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

