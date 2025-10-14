محمد عبده يعبر عن سعادته بتقديم حفله القادم في محافظة شقراء.. وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - من خلال فيديو له، ظهر الفنان محمد عبده وهو يعبر عن سعادته بتقديم حفله بتاريخ 16 أكتوبر 2025 في محافظة شقراء بعنوان "جلسة فنان العرب"، التي تُعد أول حفلة له بهذا المكان وعلى مسرح المهندس محمد سعدالبواردي، وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

وقال محمد عبده خلال الفيديو: "حبيبنا أبوناصر وهيئة الترفيه لهم دور كبير في جولتنا بالمملكة، ومن ضمنها زيارة شقراء"وإحياء حفل بها، ونحن الآن متجهون إلى شقراء وهي بلدة جميلة وأهلها تميزوا بتلقي الكثير من تعليمهم بمراحل مختلفة فيها، وبها مسرح مميز وكذلك هنالك شعراء الجميع أحب شعرهم بهذه المنطقة".

واختتم محمد عبده حديثه قائلاً: "أدعو الجميع لزيارة شقراء للتعرف إلى أهلها".

وعلق حساب روتانا لايف على الفيديو وكتب: "‫فنان العرب محمد عبده، يُعبر عن سعادته بتوجهه لزيارة محافظة شقراء للمرة الأولى لإحياء جلسة طربية يوم 16 أكتوبر، وامتنانه لمعالي المستشار ‫تركي آل الشيخ لهذه الفرصة الرائعة في بلدنا العظيم ليقدم أعذب الفن لجمهوره في كل مكان".

نشطات قادمة لفنان العرب

جائزة "شخصية العام الثقافية"

ويستعد أيضاً خلال الفترة القادمة الفنان محمد عبده لإحياء حفل بدولة الكويت بجلسة طربية، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2025، على مسرح الأرينا كويت، وبقيادة المايسترو هاني فرحات، وتأتي الحفلة بعنوان "جلسة فنان العرب"، وتنظيم وإنتاج إيفنتكوم، وإشراف فني من روتانا.وكان الفنانقد مُنح مؤخراً جائزة "شخصية العام الثقافية" في حفل أقامته وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، لتكريم المبدعين من الأفراد والمؤسسات، في الدورة الخامسة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، وبحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود. وتم اختياره نظراً لمسيرته الفنية الطويلة والحافلة بالنجاحات المختلفة والكبيرة ما بين الغناء والتلحين، حيث قدم فنان العرب محمد عبده خلال مسيرته العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية، والتي لا زالت باقية بذاكرة الجيل القديم والجديد.وقد نشر حينها الفنان محمد عبده عبر حسابه على منصة x تغريدة شكر وثمّن الجائزة التي حصل عليها وكتب فيها: "الحمد لله أولاً، ثم الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما اللامحدود للثقافة والفنون في وطننا الغالي. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى وزارة الثقافة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على منحي هذا الشرف الكبير باختياري شخصية العام الثقافية".وكان آخر ظهور للفنانفي حفل روائع الأوركسترا، الذي أُقيم داخل قصر فرساي التاريخي في باريس.

