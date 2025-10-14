في ذكرى وفاته.. محمود ياسين فتى الشاشة الأول الذي ترك المحاماه ليتألق في الفن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الفنان محمود ياسين الذي يُعتبر واحد من أهم نجوم السينما في أبناء جيله، وله دور كبير لا يمكن إنكاره في الفن المصري سواء بالمسرح أو السينما أو التليفزيون، خاصةً وأنه على مدار سنوات تألقه قدم العديد من الأعمال الفنية الهادفة. وفيما يلي سنتذكر معاً أبرز أعماله الفنية الخالده.

نشأته وبدايته الفنية

ولد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941م لأسرة مصرية بسيطة، فكان والده موظف في هيئة قناة السويس ووالدته ربه منزل، ودرس الحقوق في جامعة عين شمس، لكنه بعد التخرج قرر أن يتجه للفن ليشبع موهبته ورغبته في التمثيل، وكانت البداية على خشبة المسرح القومي.

قدم محمود ياسين على خشبة المسرح القومي أكثر من 20 مسرحية قدم خلالهم كل طاقته الفنية، ولعل أبرز هذه الأعمال "الزير سالم"، "ليلى والمجنون"، "سليمان الحلبي"و غيرها من الأعمال المميزة الذي زادت من خبراته وثقته بنفسه، لكنه فيما بعد قرر أن يتفرغ للسينما ويقدم فيها كل طاقته.

أعمال مميزة في تاريخ السينما

اتجهنحو السينما بأدوار صغيرة في البداية مثل الرجل الذي فقد عقله والقضية 69، لكن فرصته الحقيقة جاءت عندما شارك شادية في فيلم "نحن لا نزرع الشوك" عام 1970، وفتح له وقتها هذا العمل أبواب النجومية واستطاع أن يقدم بعده العديد من الأعمال المؤثرة في مشواره الفني وتاريخ السينما المصرية.

الرصاصة لا تزال في جيبي، أين عقلي، ثالثهم الشيطان، شيء من الخوف من أبرز الأفلام التي قدمها في فترة السبعينيات، أما أفواه وأرانب الذي قدمه مع فاتن حمامة فما زاله أثره ملموس حتى الآن في المجتمع المصري، حيث عمل صناع العمل على عاقتهم ضرورة التوعية بتنظيم النسل.

لم يمانع محمود ياسين في مشاركة أبناء الجيل الجديد، أعمالهم ورؤيتهم الفنية المختلفة، فقدم مع أحمد السقا فيلم الجزيرة، ووافق على الظهور مع بشرى في فيلم جدو حبيبي ليقدم دور جدها.

محمود ياسين كان مدرك تماماً لأهمية الدراما التليفزيونية، وتأثيرها الكبير لربط الفنان بالجمهور وجعله قريب منهم، لذلك قدم العديد من الأعمال ذات القصص المؤثرة التي لمست الشارع المصري مثل سوق العصر، العصيان، اللؤلؤ المنثور، ثورة الحريم، حكاوي طرح البحر، وماما في القسم.

جوائز وتكريمات

الأسرة في حياة محمود ياسين

مشواركان مليء بالنجاحات التي لا تُنسى، وكان تكريمه أمر مفروغ منه، فحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية من بينها، جائزة الدولة عن أفلامه الحربية (1975)، جوائز مهرجانات طشقند (1980)، جائزة أحسن ممثل من مهرجان التلفزيون لعامي 2001 و2002. وفي عام 2005، اختارته الأمم المتحدة سفيرًا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع تقديراً لجهوده الإنسانية.الأسرة كانت جزء مهم في حياة، فقد تزوج من الفنانة القديرة شهيرة، ودام زواجهما لأكثر من 40 عامًا، أثمر عن إنجاب ابن وابنة؛ وهما الفنانة رانيا محمود ياسين والسناريست عمرو محمود ياسين. وعلى الرغم من ابتعادعن الفن في سنواته الأخيرة ورحيله منذ عده سنوات إلا أسرته تحرص دائماً على الحفاظ على مسيرته الفنية واسمه الكبير الذي لمع في عالم الفن.

في أكتوبر 2020 رحل محمود ياسين عن عمر 79 عاماً، وذلك بعد معاناه مع المرض وغياب فترة طويلة عن الظهور الفني والإعلامي، وكانت أسرته حلقة الوصل الوحيدة لطمأنه محبيه.

بعد رحيل الفنان محمود ياسين بعام، قامت مدينة بور سعيد بتكريم ابنها الراحل، وبحضور أسرته تم إزاحة الستار عن تمثال الفنان الراحل بالمركز الثقافى الترفيهى "أوبرا بورسعيد"، وأكدت ابنته رانيا على سعادتها بهذه اللافته التي تعبر عن الحب والتقدير لمشوار والدها المميز.

