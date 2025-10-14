شركة تابعة للصناعات الكهربائية السعودية تشتري قطعة أرض والمباني القائمة عليها في بلجيكا بـ79.73 مليون ريال

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي "سبل" بهدف تعزيز عمليات المناولة ونقل الشحنات البريدية في مختلف مناطق المملكة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، تبلغ مدة العقد 12 شهراً، وتحدد القيمة النهائية للعقد بحسب الطلب على الخدمات ووفق الأسعار المحددة في الاتفاقية.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية خلال الربع الرابع من العام 2025م.

وأشارت إلى أن ستتولى بموجب الاتفاقية الإشراف الكامل على عمليات مناولة البريد منذ لحظة استلام الشحنات، وتجهيز وحدات تحميل مخصصة للبريد، وضمان سلامة الشحنات أثناء التخزين والنقل، بالإضافة إلى إدارة عملية انتقالها بين المستودعات والمرافق البريدية والطائرات.

كما لفتت إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى رفع كفاءة عمليات البريد السريع وتحقيق انسيابية أكبر في الخدمات، بما يعزز من تكامل الخدمات بين قطاعي البريد والخدمات اللوجستية في المملكة.

وبينت الشركة أنه تم توقيع العقد بتاريخ 12 أكتوبر 2025، وتم استكمال المستندات اللازمة، واستلام النسخ النهائية بتاريخ 13 أكتوبر 2025.