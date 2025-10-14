تكنولوجيا: شاشة BOE X3 في OnePlus 15 تكشف تفاصيلها قبل الإطلاق المرتقب للهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus لإطلاق هاتفها الرائد الجديد المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 في الصين خلال أكتوبر 2025.

وقبل أيام قليلة من الحدث المنتظر، كشفت الشركة رسميًا عن أبرز مزايا شاشة هاتفها القادم OnePlus 15، مؤكدة تفوقها في جوانب التصميم والأداء.

أوضحت OnePlus في أحد الإعلانات التشويقية أن الهاتف سيأتي بحواف فائقة النحافة لا تتجاوز 1.15 ملم، وهو رقم يجعلها أرفع من حواف هاتف Xiaomi 17. هذا التصميم يمنح OnePlus 15 تجربة مشاهدة غامرة وشاشة تمتد تقريبًا إلى الحواف بالكامل.

كما أكدت الشركة أن الهاتف سيعتمد على شاشة BOE X3 المطوّرة بالتعاون مع شركة BOE، والتي تقدّم تحسينات كبيرة مقارنة بالجيل السابق. إذ توفر عمرًا أطول بنسبة 30%، وتستهلك طاقة أقل بنسبة 10%، وتمنح سطوع HBM أعلى بنسبة 13%، مع تغطية ألوان محسّنة بنسبة 11.8%.

وأشارت OnePlus أيضًا إلى أن الشاشة ستدار بواسطة شريحة Display P3 المطوّرة داخليًا، والتي تضمن ثبات السطوع وتحافظ على وضوح الشاشة في مختلف الظروف. كما يمكنها خفض السطوع إلى مستوى 1 شمعة، لتوفير تجربة مريحة في الإضاءة المنخفضة.

أما من حيث الأداء، فقد أكدت الشركة أن شاشة OnePlus 15 ستدعم تردد تحديث يبلغ 165 هرتز، وهو تطور واضح عن الجيل السابق الذي جاء بتردد 120 هرتز، ما يعني تجربة أكثر سلاسة في التمرير والألعاب.

من المنتظر أن تكشف OnePlus عن جميع التفاصيل الرسمية خلال حدث BOE X3 المقرر عقده في 14 أكتوبر 2025 في الصين.

