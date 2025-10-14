السجن لمهاجر أفغاني هدّد بقتل زعيم الإصلاح البريطاني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حكمت محكمة بريطانية على مهاجر أفغاني وصل إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير بالسجن خمس سنوات بعد نشره فيديو على (تيك توك) هدد فيه بقتل زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، نايجل فاراج.

شاهد مئات الآلاف من المشاهدين الفيديو "المرعب" الذي نشره فايز خان، البالغ من العمر 26 عامًا، في أكتوبر الماضي، والذي استمعت فيه محكمة ساوثوارك إلى أنه هدد السيد فاراج بـ"الصراخ".

وأُبلغ المحلفون أن المحتوى كان ردًا على فيديو نشره السيد فاراج على يوتيوب بعنوان "رحلة مهاجر غير شرعي"، والذي سلط الضوء على خان وأشار إلى "شباب في سن القتال يأتون إلى بلدنا ولا نعرف عنهم إلا القليل".

وفي الفيديو يقول خان: "أيها الإنجليزي نايجل، لا تتحدث عني بسوء. أنت لا تعرفني. أتيت إلى إنجلترا لأني أريد الزواج من أختك. أنت لا تعرفني. لا تتحدث عني أكثر من ذلك. احذف الفيديو. أنا قادم إلى إنجلترا. سأُطلق العنان لصوت انفجار هائل."

قام خان ببث رحلته عبر القناة الإنجليزية من فرنسا مباشرةً، وأُلقي القبض عليه في 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد وصوله إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير، وفقًا لما قاله المحقق ليام تايلور للمحكمة.

وقال السيد فاراج للمحاكمة الأسبوع الماضي إنه وجد فيديو خان ​​"مُرعبًا للغاية"، مضيفًا: "نظرًا لقربه من الأسلحة وشغفه بها، كنت قلقًا للغاية."

اعتذار

وتداول المحلفون لمدة 11 ساعة و55 دقيقة قبل إدانته.

وخلال جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء، طلب خان من محاميه تشارلز رويل الاعتذار للسيد فاراج وشقيقة السياسي "عن أي إساءة أو إزعاج تسببا به".

وكان السيد فاراج، الذي وصل إلى المحكمة برفقة حراس أمن، جالسًا على بُعد أمتار قليلة من المتهم في قاعة المحكمة.

وقال المدعي العام بيتر راتليف، المعروف في بريطانيا باسم فايز خان والبالغ من العمر 26 عامًا، إن السلطات في السويد - حيث كان خان يعيش سابقًا - تعتقد أن اسمه فايز حسيني، ويبلغ من العمر 31 عامًا.

اسم مستعار

واستمعت المحكمة إلى أنه يُعتقد أنه استخدم اسمًا مستعارًا في المملكة المتحدة لإخفاء سجله الجنائي في السويد، والذي تضمن إدانات بحمل سكين في مكان عام وسلوكًا تهديديًا.

وقال السيد راتليف إن السجلات تشير إلى أن خان قد أُدين بـ 17 جريمة في 12 مناسبة منفصلة هناك.

وفي معرض تعليقها على مقطع الفيديو الصادر عن السيد فاراج، قالت قاضية النطق بالحكم، السيدة ستاين، لخان: "لقد رأيتَ الانتشار الواسع لفيديو السيد فاراج عائقًا أمام محاولاتك للقدوم إلى المملكة المتحدة".

وحُكم على خان أيضًا بتهمة دخول المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية بعد أن أقر سابقًا بالذنب في هذه الجريمة.