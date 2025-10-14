شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء ضيقة ومحذقة.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع الفنانة توتة عذاب والجمهور: (فك عرش واضح واستعراض للجسم)

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بإنتقادات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين للصفحات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر فتاة سودانية, تقتحم أحد المسارح خارج السودان, لتشارك مطربة الحفل توتة عذاب, الرقص. الفتاة التي تم وصفها بالحسناء ظهرت بأزياء ضيقة ومحذقة ما عرضها لإنتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين كتبوا: (فك عرش واضح واستعراض للجسم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

