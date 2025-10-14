شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة تحاصر الناشطة ماما كوكي في بث مباشر والأخيرة تقدم إعتذارها “سوء فهم غير مقصود”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع على السوشيال ميديا وأثار سخرية المعلقين على الصفحات الناشرة للمقطع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو جمع بين المطربة هبة جبرة, والناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, بعد الخلاف الذي نشب بينهما. المطربة شكت من هجوم “ماما كوكي”, المتواصل عليها, لكن الناشطة بررت لها وأكدت أن الموضوع عبارة عن سوء فهم, ليتم التصافي بين النجمتين في أجواء أخوية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

